Кога умствените способности на човек достигат своя пик?

Повечето от нас се страхуват от мисълта за остаряване, но ново изследване разкрива неочаквано предимство на възрастта - нашите умствени способности достигат своя връх между 55 и 60 години, съобщи „Евронюз“.

Докато предишни проучвания показваха, че хората достигат физическата си форма на максимум между средата на двайсетте и началото на трийсетте си години, австралийски учени са открили, че нашите психологически и когнитивни способности продължават да се развиват значително по-дълго.

Това е добра новина за всички, които се питат дали не е твърде късно да сменят кариерата си или да започнат ново хоби, но също така подчертава и значението на зрелия ум за обществото.

„Докато някои способности намаляват с възрастта, те се компенсират от развитието на други важни качества. В комбинация тези сили подпомагат по-доброто преценяване и по-обмисленото вземане на решения — качества, които са от ключово значение на върха“, каза Жил Жиняк, съавтор на изследването и професор по психология в Университета на Западна Австралия, пред The Conversation.

Проучването, публикувано в списание Intelligence, започва с определянето на 16 основни психологически характеристики, сред които когнитивни способности като разсъждение и памет, както и петте основни личностни черти: откритост, съвестност, екстровертност, съгласие и невротизъм.

Изследователите използвали вече съществуващи набори от данни, за да проследят как се променят тези характеристики през различните етапи от живота — резултатите показали „поразителен модел“.

Като цяло умственото функциониране достига своя пик между 55 и 60 години, преди да започне да спада около 65-годишна възраст. След 75 години този спад става по-осезаем, което предполага, че влошаването на умствените функции в по-късна възраст може да се ускори, след като веднъж започне.

Интересното е, че някои отделни черти достигат връха си дори по-късно – например съвестността около 65 години, а емоционалната стабилност – около 75.

Въпреки това, контекстът и индивидуалните особености на мозъчната функция правят трудно изработването на единно заключение за това кога точно настъпва пикът на нашите умствени способности — при някои хора определени качества се засилват, докато други отслабват.