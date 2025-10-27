В кадър: Булевард "Шипченски проход" се превърна в езеро

Снимка: Димитър Кьосемарлиев 1 / 10 / 10

Булевард "Шипченски проход" се е превърнал в истинско езеро, показват кадри на фотографа на Dnes.bg Димитър Кьосемарлиев.

По-рано днес трамвайните линии с номера 20, 21, 22 и 23 бяха спрени за няколко часа, тъй като не можеха да преминат през насъбралата се вода, която на места достигаше 1 метър.

Аварийните групи и пожарната успяха да отводнят района към 9.30 часа и трамваите отново тръгнаха по маршрутите си.

Все още обаче е автомобилният трафик е доста натоварен в този участък. В участъка има патрул на Пътна полиция, който следи за движението. До бензиностанцията до "Червено знаме, в посока Слатина и Дружба, по "Шипченски проход" все още има локви, но позволяват преминаване на автомобили и трамваи.

Пуснати са рейсове за пътуващите, които се движат по направления автостанция „ Изток “ - „ Подуяне “ и хранилище „ Искър “ към „ Гео Милев “.

От ЦГМ предлагат на пътуващите да наблюдават уеб страницата, както и електронните табла по спирките. Софиянци обаче коментират под поста, че "на електронните табла по спирките нищо не пише". "

Завиряване на шахтите от паднали листа е причина за наводнението по булевард „Асен Йорданов“ преди Шипченски проход в София, като се появиха въпроси защо не са почистени отводнителните шахти, след като се знаело от дни за предстоящи обилни валежи.