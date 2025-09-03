Инфлация, покачващи се цени и работни места са основни проблеми пред ЕС

Последното проучване "Евробарометър" на Европейския парламент разкрива високите очаквания на гражданите по отношение на ЕС и общия бюджет за периода след 2027 г.

Инфлацията, покачващи се цени и разходи за живот, подкрепата за икономиката и създаването на нови работни места са основните проблеми пред европейските граждани.

На фона на геополитическата несигурност мнозинството от европейците (68%) смятат, че ЕС следва да играе по-голяма роля в защитата на своите граждани от глобални кризи и рискове за сигурността.

В България също мнозинството от респондентите (56%) заявяват, че ЕС следва да играе по-голяма роля в защитата на своите граждани, като страната ни е в една група с Естония (56%) и Австрия (54%), а най-положителни нагласи по този показател се наблюдават в Кипър (91%), Ирландия (83%), Люксембург (82%) и Швеция (82%).

Девет от всеки десет европейски граждани (90%) призовават държавите членки на ЕС да бъдат по-сплотени, а над три четвърти (77%) смятат, че ЕС се нуждае от повече средства, за да се справи с настоящите глобални предизвикателства. Делът за България по тези показатели е съответно 83% (сплотеност), като страната се нарежда на предпоследно място преди Румъния (73%) и 69% (финансиране), като страната е в една група с Германия (70%), Естония (69%) и Румъния (68%).

Приоритетите на гражданите отразяват загрижеността относно настоящата политическа и икономическа ситуация

Според респондентите ЕС трябва да се съсредоточи върху отбраната и сигурността (37%) и върху конкурентоспособността, икономиката и промишлеността (32%), за да укрепи позицията си в света и да се справи с настоящия политически и икономически контекст.

Основните приоритети, според българските граждани, трябва да бъдат конкурентоспособността, икономиката и промишлеността (40%) и демографията, миграцията и застаряването на населението (34%), като отбраната и сигурността остават на пета позиция (24%) след енергийната независимост, ресурсите и инфраструктурите (28%) и безопасността на храните и селското стопанство (28%).

В отговор на въпроса кои са областите, на които Европейският парламент следва да даде приоритет, участниците в проучването посочват на първо място инфлацията, покачващите се цени и разходите за живот (41%), отбраната и сигурността (34%), както и борбата срещу бедността и социалното изключване (31%).

И българските респонденти са посочили като основен приоритет инфлацията, покачващите се цени и разходите за живот (56%), а на втора и трета позиция съответно подкрепата за икономиката и създаването на нови работни места (44%) и борбата срещу бедността и социалното изключване (42%). Отбраната и сигурността остават на шеста позиция с 21% подкрепа.

Овладяването на инфлацията и разходите за живот вече се очерта като ключов проблем при последните европейски избори, като икономическата ситуация продължава да бъде основен повод за безпокойство за много европейци.

Общо финансиране за общи задачи

Близо осем от всеки десет европейци (78%) смятат, че за да се инвестира по-добре в това, което е от значение, все по-голям брой проекти ще трябва да бъдат финансирани от ЕС като цяло, а не от отделните държави членки.

В България подкрепата по този показател е 73%, близка до средната за ЕС, като най-висока е подкрепата в Малта (92%), а най-ниска - в Румъния (60%).

Прозрачността е от ключово значение

91% от европейските граждани (88% за България) заявяват, че Европейският парламент трябва да разполага с цялата необходима информация и средства, за да контролира правилно разходите на ЕС.

Едновременно с това 85% от европейците (82% от българските респонденти) с мнозинство във всички страни от Съюза, са съгласни, че предоставянето на средства на държавите членки следва да зависи от спазването на върховенството на закона и демократичните принципи в страните.

ЕС се смята за място на стабилност, като 73% от европейците заявяват, че тяхната страна е извлякла ползи от членството си в Съюза. България е на последно място по този показател, като 58% от българските респонденти (спад с 3 проценти пункта в сравнение с проучването от януари-февруари 2025 г.) са на мнение, че страната е извлякла ползи от членството си в ЕС, а преди България са Австрия (60%) и Чехия (62%).