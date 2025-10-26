Човек е прострелян в библиотека в столицата на американския щат Тексас

Има прострелян в библиотеката в центъра на столицата на американския град Тексас - Остин, предаде Асошиейтед прес, като се позова на изявление на полицията.

На мястото пристигнаха екипи за спешна помощ. По-късно заподозрян беше задържан в друга част на града.

Жертвата на стрелбата беше откарана в местна болница. Според лекарите състоянието ѝ е било тежко, но стабилно, съобщи полицейското управление на Остин.

Малко след обяд на телефон 911 на Остин е получено съобщение за инцидент със стрелба в Централната библиотека на Остин, каза заместник-началникът на полицията Ли Роджърс на брифинг за медиите.

Заподозрян е напуснал мястото на инцидента преди пристигането на полицаите, но е бил открит и задържан в квартал в южната част на Остин, съобщи полицията. Роджърс каза, че няма повече информация за заподозрения и къде точно в библиотеката е била стрелбата.

"Това изглежда е изолиран случай“, посочи заместник полицейският началник, цитиран от АП.

(БТА)