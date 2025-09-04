Свидетели на трагедията в Лисабон: Чу се като гръм от бомба, след това - страшна тишина ВИДЕО

Малко след 18:00 часа в сряда вагон на известната лисабонска фуникулярна линия „Глория“ се завъртя зад завоя на стръмна калдъръмена улица, удари се в сграда и се преобърна, съобщиха очевидци. Вагонът „изгубил контрол“, спуснал се с пълна скорост и се преобърнал настрани, разказа пред BBC Хелън Чоу, която е била в подножието на хълма.

По думите й звукът бил като от падане на бомба. След това последвала „пълна и страшна тишина".

"Имаше черен като смола дим. След като се разсея, видяхме точно какво се е случило“, допълва тя. "Хората бяха паникьосани и плачеха, а други тичаха да помогнат. Беше ужасно. Разтърсена съм.“

Полицията все още разследва причината за катастрофата, при която загинаха най-малко 16 души и бяха ранени около 20 други, някои критично, близо до лисабонския булевард „Авенида да Либердаде“ в португалската столица.

Видео, потвърдено от BBC, показва разбития жълто-бял вагон в сградата на завоя на хълм, като друг вагон е спрял в подножието. Хора тичат нагоре по наклона към мястото на катастрофата.

Двата вагона на 140-годишният фуникуляр, който работи с електрически двигатели, са прикрепени към кабел, който позволява на единия да се спуска надолу, докато другият се изкачва нагоре, като се разминават за кратко по време на триминутното еднопосочно пътуване.

Свидетели описаха как вагонът близо до подножието на хълма, който е започвал да се изкачва, се е върнал леко назад, точно преди горният вагон да се спусне по наклона и да се блъсне в сградата.

Около минута преди катастрофата Чоу, която е родом от Канада, но е била на посещение в Лисабон, каза, че е чула силен писък. Тя видяла как долният вагон пада назад, преминавайки бялата линия, където обикновено спира, е „рязко се забил" в края на релсите. Пътник от този вагон каза пред португалския информационен бюлетин Sic Notícias, че той се е издигнал само на няколко метра, преди да се чуе „голям взрив“ и „черен дим“.

„Хората паднаха на земята и всички вътре крещяха“, разказа той..

Чоу също видяла черни отломки и чула викове, докато шофьорът се втурнал да отваря вратите на вагона.

„Хората скачаха от прозореца на този трамвай“, каза тя. „Точно когато това се случи, видях как и въпросният трамвай се блъсна в сградата до ресторант Subway.“

Друг свидетел каза, че се е втурнал да помага, след като долният вагон е паднал - преди да види другия да пада „извън контрол“.

„Имахме време само да избягаме, да обърнем гръб и да бягаме“, казаха те. „Падна и удари сградата с висока скорост.“

15 orang tewas di lisbon portugal dala suatu kecelakaan kereta gantung yang melintasi salah satu kawasan wisata paling ramai di Lisbon pic.twitter.com/ngsx9pBlo7 — 𝐄𝐧𝐝𝐮𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 (@Endufor) September 4, 2025

Тереза ​​д'Аво каза, че вагонът „се е ударил в сграда с брутална сила и се е смачкал като картонена кутия“, казвайки пред телевизионния канал SIC, че е изглеждало сякаш „няма спирачки“. Пред вестник Observador тя допълни, че превозното средство е било „извън контрол, без спирачки“.

„Всички започнахме да бягаме, защото си помислихме, че вагонът ще се удари в този отдолу“, споделя тя. „Но той падна зад завоя и се блъсна в сграда.“

Фарид Шовро, собственик на близък магазин, който се затичал към мястото на инцидента, каза пред Observador:

„Никога не съм виждал толкова много хора загинали на едно и също място.“

Някои туристи казаха пред BBC, че са били на косъм да се качат на фуникуляра преди трагедията.

Ерик Пакър от САЩ, който е на екскурзия в Лисабон, каза пред BBC, че е обсъждал с приятелите си да се качат на въжената линия и е направил снимки в 18:00 и 18:01, но е решил да се върне пеша до хотела си. Те извървели около 60 метра и чули силен трясък „като падаща скала, сякаш самосвал е изпуснал товар от камъни“ в 18:02.

Обърнали се и видели прах, излизащ от алеята на около 45 метра зад тях, и се върнали, за да видят какво се е случило. Първоначално той си помислил, че е паднал влакът отдолу, докато не се обърнал и не видял другия влак, който бил над него, и осъзнал „мащаба на случилото се“.

Неговата снимка показва жълто-белия влак, купчина метал, на ъгъла на тясната алея под табелата на ресторант Subway, а другият влак е в подножието на хълма под него.

„Хората се изкачваха и тичаха, за да се опитат да помогнат“, каза той. „Ужасна трагедия и нашите мисли и молитви са със семействата и оцелелите.“