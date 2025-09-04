Тръмп ще вечеря с техномилиардерите, Мъск липсва

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще бъде домакин на вечеря с водещи мениджъри на технологични компании в Белия дом тази вечер, предаде Асошиейтед прес.

Сред поканените са съоснователят на Microsoft Бил Гейтс, главният изпълнителен директор на Apple Тим Кук, изпълнителният директор на Meta Марк Зукърбърг и още редица ръководители от най-големите компании в областта на изкуствения интелект и технологиите, съобщи Белият дом.

Вечерята ще се проведе в Розовата градина, която Тръмп наскоро преустрои, като нареди да поставят там маси, столове и чадъри, наподобяващи открития кът в частния му клуб "Мар-а-Лаго" във Флорида.

"Розовата градина клуб в Белия дом е най-горещото място във Вашингтон, а може би и в света. Президентът очаква да посрещне водещи бизнес, политически и технологични лидери тази вечер и на още много вечери на новия красив открит кът", заяви говорителят на Белия дом Дейвис Ингъл.

Сред потвърдилите присъствие гости са още съоснователят на "Гугъл" (Google) Сергей Брин, изпълнителният директор Сундар Пичай, главният изпълнителен директор на "Майкрософт" Сатя Надела, главният изпълнителен директор на "ОупънЕйАй" (OpenAI) Сам Алтман и съоснователят Грег Брокман, главният изпълнителен директор на "Оракъл" (Oracle) Сафра Кац, ръководителят на "Блу Ориджин" (Blue Origin) Дейвид Лимп, главният изпълнителен директор на "Майкрон" (Micron) Санджай Мехротра, председателят на "Тибко СофтУер" (TIBCO Software) Вивек Ранадиве, директорът в "Палантиър" (Palantir) Шайм Санкар, съоснователят на "Скейл ЕйАй" (Scale AI) Александър Уан и главният изпълнителен директор на "Шифт4 Пеймънтс" (Shift4 Payments) Джаред Айзъкман.

Отсъстващ от списъка е Илон Мъск, който имаше разрив с Тръмп по-рано тази година. Айзъкман, считан за негов близък сътрудник, беше номиниран от президента за ръководител на НАСА, но номинацията бе оттеглена.

Събитието ще последва заседание на новата работна група на Белия дом за образованието в областта на изкуствения интелект, оглавена от първата дама Мелания Тръмп. "В този ранен етап наш дълг е да се отнасяме към изкуствения интелект така, както към собствените си деца – с овластяване, но и с внимателно ръководство", заяви тя в изявление.

През последните месеци Мелания Тръмп даде началото на национален конкурс за ученици от началните и средните училища за използване на изкуствен интелект за проекти или решения на общностни предизвикателства. Тя също така лобира за законодателство срещу онлайн сексуалната експлоатация с използване на реални или генерирани чрез ИИ изображения.

В същото време в редиците на Републиканската партия се засилват разногласията по отношение на технологичния сектор. Сенатор Джош Хоули, един от близките съюзници на Тръмп, остро разкритикува индустрията и призова за повече регулации върху изкуствения интелект, като посочи "Мета" и "ЧатДжиПиТи" (ChatGPT) като примери.

Очаква се част от участниците във вечерята да се включат и в заседанието на работната група за изкуствен интелект./БТА