Зендая се изфука с брачната си халка

Зендая демонстрира златната си брачна халка, пременявайки се в бяла булчинска визия, на фона на слуховете, че е сключила таен брак с Том Холанд.

Актрисата предвождаше звездите на ревюто на Louis Vuitton по време на Седмицата на модата в Париж, правейки компания на актриси като Ана де Армас, Катрин Деньов, Алисия Викандер и Дженифър Конъли.

29-годишната звезда от „Еуфория“ изглеждаше невероятно в бялата си пола с асиметричен подгъв, съчетана с подходяща риза с удължена яка и стегната в талията с плътен черен колан.

Зендая оформи чупливите си кичури в елегантна прическа и също така носеше чифт малки обеци и допълни визията си с черни обувки на висок ток.

Актрисата очевидно носеше венчална халка на скорошни промоционални снимки за предстоящия си филм „Драмата“, а седмици по-рано също беше забелязана с фината златна халка на безименния си пръст по време на излизане в Бевърли Хилс.

