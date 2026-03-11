САЩ са на път да изчерпат крилатите ракети „Томахоук“

С навлизането във втората седмица на продължаващата израелско-американска кампания срещу Иран, един оперативен фактор предизвиква известна степен на безпокойство в отбранителните среди: колко бързо Пентагонът изстрелва прецизни боеприпаси като крилати ракети „Томахоук“ и противовъздушни прехващачи – и дали операция „Епична ярост“ застрашава отбранителната позиция на Съединените щати в Индо-Тихоокеанския регион.

Броят на иранските ракети и дронове, които страните от Персийския залив, плюс Съединените щати и Израел, са прехванали, е хиляди и се увеличава. И макар регионът досега да е успял да избегне наистина осакатяващи удари, запасите им от прехващачи са ограничени, както и запасите на Съединените щати от „Томахоук“.

Крилатите ракети „Томахоук“ са на въоръжение в Съединените щати от дебюта им в началото на 80-те години на миналия век. Крилатите ракети с голям обсег са произведени в над дузина основни варианти от въвеждането им и могат да бъдат изстрелвани от военни кораби, подводници и наземни пускови установки, пише за 19fortyfive Кейлъб Ларсън, американски журналист, работещ с различни формати, базиран в Берлин, Германия.

Но тъй като иранската противовъздушна отбрана продължава да се влошава, Пентагонът променя тактиката си и използва бомбардировачи B-52 и B-1 срещу Иран, като все повече се осланя не на ракети Tomahawk, а на съвместни боеприпаси за директно нападение.

С развитието на войната срещу Иран, американските и израелските сили все повече преминават към използването на съвместни боеприпаси за директна атака или JDAMs. Тези боеприпаси са по същество неуправляеми свободнопадащи бомби, оборудвани с комплект за насочване с болтове, който преобразува оръжията в прецизно насочвани боеприпаси. От гледна точка на разходите, боеприпасите JDAM са много изгодни и струват значително по-малко от крилата ракета „Томахоук“.

В съчетание с по-ниската си цена, те могат да се произвеждат със значително по-бързи темпове от други прецизни боеприпаси, като например „Томахоук“, и се предлагат в големи количества. Въпреки че точният брой на запасите както от комплектите JDAM, така и от свободнопадащите бомби е неизвестен, се смята, че те са значителни.

Един анализ на Центъра за стратегически и международни изследвания, вашингтонски мозъчен тръст, изчислява, че разрушителите на ВМС на САЩ, разположени около Иран като част от операция „Епична ярост“, са способни да изстрелят от 150 до 250 крилати ракети „Томахоук“. Тази цифра обаче не отчита подводните активи на ВМС на САЩ, които биха могли да осигурят значителен източник на допълнителни списания „Томахоук“.

Ако ВМС на САЩ разполагат с една от своите преустроени подводници с управляеми ракети клас „Охайо“ в региона, броят на наличните ракети „Томахоук“ ще се увеличи със 154. Подводница клас „Охайо“ вероятно е на разположение на Централното командване, въпреки че оперативното разполагане на подводници обикновено не се оповестява публично.

Преди ударите срещу Иран, генерал Дан Кейн, председателят на Обединения комитет на началник-щабовете, бие тревога, предупреждавайки президента, че операция срещу Иран може да застраши американските ангажименти към съюзниците в други части на света. Според репортаж на Axios, генерал Кейн твърди, че значителният разход на американски боеприпаси би могъл да изчерпи оръжейните запаси на Съединените щати и да ограничи възможностите им за справяне с други кризи по света, ако конфликт избухне другаде.

При американските удари по време на операция „Полунощен чук“, съвместната израелско-американска операция срещу иранската инфраструктура за обогатяване на уран и противовъздушна отбрана, бяха изстреляни около 30 ракети „Томахоук“. Смята се, че при ударите срещу подкрепяните от Иран хуси са използвани около 135 ракети „Томахоук“, а при военните операции срещу клон на „Ислямска държава“ в Нигерия са изстреляни повече от 12 ракети „Томахоук“.

По време на един от началните залпове на операция „Епична ярост“, крилата ракета падна върху училище в комплекс на Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

Въпреки че нито Пентагонът, нито президентът Тръмп са поели американска отговорност за удара, като иранските власти твърдят, че са убили около 175 ученици, анализът на наличните видео доказателства за удара показва, че крилата ракета „Томахоук“ е причинила експлозията. И от страните, участващи в момента в удари срещу Иран, Съединените щати са единственият оператор на ракети „Томахоук“.

Въпреки че преходът от ракети „Томахоук“ към JDAM вероятно ще облекчи тежестта върху запасите от „Томахоук“, продължаващата зависимост от средства за противовъздушна отбрана като батерии THAAD и Patriot рискува да изчерпи запасите от прехващачи на тези платформи.

Пентагонът също така премести батарея THAAD от Южна Корея, където тя осигуряваше наблюдение на изстрелванията на ракети от Северна Корея към Близкия изток. Компоненти на Patriot също бяха преместени от Индо-Тихоокеанския регион в Близкия изток. Преместванията увеличават покритието на противовъздушната отбрана на обекти в Близкия изток, но за сметка на Индо-Тихоокеанския регион.

Увеличаването на производството на прецизни боеприпаси все повече се разглежда като приоритет за Пентагона. Но увеличаването на производството на оръжия изисква повече смени в оръжейните заводи, наемане и обучение на персонал, както и осигуряване на суровините и прецизните компоненти, които се използват за производството на сложни боеприпаси.

По-рано тази година Lockheed Martin, отбранителната фирма, подписа споразумение с Пентагона за учетворяване на производството на прехващачи THAAD, от сегашните 96 на 400. Raytheon на RTX подписа подобно споразумение, което ще увеличи производството на няколко ключови боеприпаса за противовъздушна отбрана и прецизни боеприпаси, включително варианти на Tomahawk за наземно нападение и морски удар, ракети AMRAAM, прехващачи Standard Missile-3 Block IB, прехващачи Standard Missile-3 Block IIA и прехващачи Standard Missile-6.

„Тъй като глобалното търсене на тези прецизни боеприпаси продължава да расте, тези споразумения до седем години установяват рамки за надграждане върху предишните инвестиции на компанията за разширяване на производството“, обясни RTX в съобщение на компанията. „Съгласно обявените днес рамки, RTX ще увеличи годишното производство на Tomahawk до над 1000, AMRAAM до поне 1900 и SM-6 до над 500. RTX също ще увеличи производството на SM-3 IIA и ще ускори производството на SM-3 IB. Много от тези боеприпаси ще нараснат от 2 до 4 пъти спрямо съществуващите си производствени темпове.“

Има признаци, че Белият дом е наясно с предстоящия срив на прецизни ракети и въздушни прехващачи, като се среща с Lockheed Martin, RTX и други водещи отбранителни компании, за да обсъдят разширени производствени стратегии. Обратното изкупуване на акции от отбранителни изпълнители предизвика гнева на президента Тръмп, който многократно заявява, че плащанията трябва да бъдат обвързани със спазването на производствените данни и графици.

На 7 януари президентът подписа изпълнителна заповед, наречена „Приоритизиране на бойните изтребители в договорите за отбрана“, и възложи на министъра на отбраната Пийт Хегсет 30 дни, за да посочи и опозори „неизпълняващи договорите си, не инвестиращи собствен капитал в необходимия производствен капацитет, не приоритизиращи достатъчно договорите с правителството на Съединените щати или чиято скорост на производство е недостатъчна“.

Тръмп е силно критичен към отбранителните фирми, отправяйки особено остри критики към това, което той смята за болезнено бавни производствени графици и високи разходи за единица ракети и прехващачи. Неговата изпълнителна заповед строго забранява на отбранителните изпълнители да издават дивиденти или да изкупуват акции, „докато не могат да произведат превъзходен продукт, навреме“.

Въпреки че Иран е изстрелял десетки ракетни и дронови залпове по американски обекти в Близкия изток, Израел и някои от непосредствените съседи на Иран, скоростта, с която страната може да изстрелва, изглежда намалява, което показва, че способността ѝ да се бори бързо намалява.

И докато Съединените щати, Израел и няколко други съюзници от Персийския залив успяха да свалят по-голямата част от иранските ракети, иранските дронове се оказаха по-трудни за сваляне. Докато противовъздушната отбрана като THAAD и Patriot се отличава при атакуване на бързо движещи се балистични ракети на голяма височина, те не са оптимални за атакуване на сравнително бавно движещи се дронове на ниска височина.

Съединените щати се бориха да отговорят, като привлякоха украински експерти по противовъздушна отбрана, за да помогнат и съветват съюзниците как най-добре да се противодейства на иранските дронове.

В този момент изглежда малко вероятно Иран да успее да нанесе наистина опустошителен удар по американски или съюзнически обекти,

въпреки някои успешни удари в началните етапи на конфликта. Но истинският риск е за следващата... война.

През 2024 г. Макензи Ийгълън, старши сътрудник в Американския институт за предприемачество, попита защо Пентагонът не е предприел по-решителни действия за увеличаване на производството на крилатите ракети „Томахоук“, предвид значението на тези ракети за Съединените щати.

„Победата в следващата война“, пише тя, „ще изисква солиден арсенал и по-голямо количество боеприпаси на нашите бойни сили.“

По време на операция „Иракска свобода“ през 2003 г. американските сили изстреляха приблизително 800 ракети „Томахоук“ за наземна атака по време на първоначалната инвазия.

„С недостатъчно количество „Томахоук“, способността на ВМС за наземна атака ще разчита прекомерно на военноморската авиация, чието присъствие няма да бъде гарантирано в рамките на гъстата мрежа за противовъздушна отбрана и сложните ракетни сили на Китай.“

Иглен призна, че за операции в Близкия изток, „Томахоук“ със сигурност е правилната стрела в ловушката на Пентагона. Но, добави тя, „Пентагонът не може да позволи на тези удари да подкопаят готовността и възможностите на ВМС в други театри на военните действия. Недостатъчните доставки само ще доведат до празни стартови клетки в целия ни флот и ще гарантират, че следващата война няма да приключи по нашите условия.“

Има цитат, често приписван на съветския премиер Йосиф Сталин, който гласи: „Количеството си има свое собствено качество.“ Въпреки че този цитат може да е апокрифен, той остава толкова верен днес, колкото и по време на Втората световна война. Но водейки тази война, Пентагонът може би си връзва ръцете за следващата.