Левски взе категорично волейболното дерби срещу ЦСКА

Левски победи ЦСКА с 3:0 (25:17, 25:19, 25:19) във волейболното дерби при мъжете, играно в зала "Христо Ботев". Левски влезе в мача в серия от 11 поредни победи срещу вечния съперник, но бе без капитана си Светослав Гоцев, който изгледа срещата отстрани. Това не се отрази на "сините", които постигнаха 12-а победа и продължават да се борят за първото място през редовния сезон с Локовотив Авиа.

Първата точка в мача бе за тима на Николай Желязков, като я донесе швейцарският диагонал Юлиан Вайзиг след атака по блокадата и аут. Двата отбора започнаха да се движат точка за точка. Първи аванс взе Левски при 12:9 след серия от асове на Тодор Скримов от сервис, което доведе до прекъсване за треньора на "червените" Александър Попов. Последният взе и втори таймаут при 14:19 за съперника. Левски направи сериозна разлика при 23:15 след поредна успешна атака на Вайзиг и стигна до девет геймбола при 24:15. ЦСКА спаси първите два, благодарение на Теодор Тодоров и Николай Пенчев, но Гордан Люцканов заби за 25:17, а първата част продължи 21 минути.

Втората част също започна равностойно с размяна на точки. Левски направи първи разлика при 13:10, което накара треньора Попов да поиска прекъсване. Шампионите увеличиха разликата до 17:12. "Сините" стигнаха до шест геймбола при 24:18 след грешка от сервис на ЦСКА и затвориха частта след 25:19 след нова грешка от начален удар.

Третият гейм се разви по сходен начин, като Александър Попов взе прекъсване при 6:9, като каза на състезателите си: "Поиграйте малко". След хибриден сервис на Стоил Палев стана 13:8 за тима на Желязков. Левски отвори още по-голяма разлика при 16:9 при сервис на Скримов. Палев направи още два аса за 23:15, преди да сбърка от сервис. Николай Желязков поиска прекъсване при 23:17, за да даде последни наставления на тима си. Гордан Люцканов направи пайп за 24-ата точка, след това остана в мача с две поредни точки. След това Вайзиг заби за крайното 25:19 и 3:0.

Разпредителят на победителите Стоил Палев бе избран за най-полезен играч на мача, а треньорът на ЦСКА Александър Попов призна, че отборът му е играл "плашливо". Юлиан Вайзиг отбеляза 20 точки за "сините", Гордан Люцканов добави 12, а центърът Лазар Бучков - 8. Най-резултатен за ЦСКА бе Николай Пенчев с 10.