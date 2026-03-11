Зеленски: Русия подкрепя иранския режим с дронове, може да изпрати войски

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия може да стане първата страна, която ще изпрати войски в Иран, за да се бие срещу САЩ и Израел, на фона на съобщения, че Москва споделя разузнавателна информация с Иран.

Владимир Путин отрече да е предоставял информация на Иран, която да помогне за атаките срещу американски сили в Близкия изток, по време на телефонен разговор с Доналд Тръмп по-рано тази седмица.

Това се случва, след като Washington Post съобщи, че Кремъл е предал на Иран местонахождението на американски военни активи, включително военни кораби и самолети.

Президентът Зеленски предложи Русия да изпрати войски в Иран.

"Русия започна да подкрепя иранския режим с дронове. Определено ще помогне с ракети, а също така им помага и с противовъздушна отбрана. Какво следва? Предвид ситуацията, има само един въпрос: кога и коя държава ще бъде първата, която ще подкрепи иранския режим, като изпрати войски? Както се случи с Русия, когато Северна Корея изпрати 10 хиляди войници, които сега са разположени в Русия, но могат да бъдат изпратени в Украйна. Същото може да се случи и в Иран – Русия може да изпрати войски там", каза Зеленски по време на интервю пред ирландския журналист Каолан Робъртсън

"Ако настоящият въоръжен конфликт в Близкия изток не бъде спрян много бързо, той може да ескалира в глобална война", предупреди украинският президент.

Според Зеленски светът вече е много близо до нова глобална война. "Не виждам кратки операции в Иран. Виждам още глобални предизвикателства пред нас. Ако войната не спре преди есента, тя ще продължи“, каза още президентът.

"Светът не е подготвен от техническа страна. Европа не е достатъчно подготвена – само някои страни са на път. Германците са много бързи, но това не е достатъчно. Тази година вече няма достатъчно време за подготовка за подобни предизвикателства“, каза Зеленски.

"Знаем края на Хитлер. Разбираме края на Путин. Руснаците пълнят филмите си с пропаганда, за да индоктринират обществото си от много ранна възраст. Но това никога не помага. Сигурен съм, че нацията им ще се изправи пред трагичен край", каза в края на интервюто си Зеленски.

