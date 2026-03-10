Русия залага на модернизацията на Т-72 при разширяване на производството на бронетехника

Руската държавна технологична корпорация „Ростех“ заяви, че основният боен танк Т-72, ​​който в момента е гръбнакът на бронираните части на страната, има много значителен потенциал за по-нататъшна модернизация.

„Колкото по-висок е потенциалът за модернизация, толкова по-добра е бойната техника. Танкът Т-72Б3М, произведен от нашата група „Уралвагонзавод“, е платформа с почти безкрайни възможности. Тази бойна машина значително превъзхожда по-ранните модели Т-72 благодарение на модерна система за прицелване, ново защитно оборудване и по-мощен двигател“, отбеляза фирмата. Тя отбеляза, че Т-72Б3М остава модулен танк, който може бързо да се преконфигурира, за да отговаря на специфични заплахи и предизвикателства. Въпреки че Т-72 влиза в експлоатация за първи път през 1973 г., той остава един от двата най-широко използвани типа танкове в света, наред с прекия си предшественик Т-54/55, с много широк набор от модернизационни пакети, разработени в множество страни, пише MWM.

Коментирайки представянето на Т-72 в руско-украинската война от 2022 г. и многобройните усилия, положени за персонализиране на машината, Ростех отбеляза: „По време на специалната военна операция бяха направени около 200 различни модификации по дизайна на Т-72, ​​насочени към увеличаване на неговата мощност, защита и мобилност. Потенциалът за модернизация обаче далеч не е изчерпан.“ Корпорацията подчерта, че Т-72 е най-използваният и най-изпитаният в бой тип основен боен танк, служещ навсякъде по света, добавяйки: „Това е не само танк, но и силно защитена верижна платформа за цяло семейство машини със специално предназначение: тежките огнехвъргачни системи (ТОС) „Буратино“ и „Солнцепек“, мостоукладчика МТУ-72, бронираната машина за поддръжка и евакуация БРЕМ-1, военната инженерна машина ИМР-2 и др.“ Важен етап в модернизацията на Т-72 беше разработването на варианта Т-72Б, който за първи път влезе на въоръжение през 1985 г. и включи много характеристики от по-новия танк Т-80, включително лазерен далекомер и значително подобрени нива на бронирана защита. След разпадането на СССР, допълнително усъвършенстваният вариант Т-72БУ беше преработен като Т-90 за маркетингови цели, като машината и днес остава в производство в Уралвагонзавод с по-висок темп от всеки друг тип танк в света. Въпреки че Т-90 представляваше само консервативно подобрение спрямо късния съветски Т-80УК и в много отношения беше по-малко способен, с много по-ниска мобилност, новият вариант Т-90М, въведен на въоръжение в началото на 2020 г., отбеляза още един важен етап в еволюцията на дизайна на Т-72. 125-милиметровото гладкоцевно оръдие 2A46M-5 и системата за управление на огъня „Калина“ на танка му позволяват да използва широк спектър от специализирани боеприпаси, някои от които започнаха да се появяват в Украйна в началото на 2023 г., а оцеляването му се възползва от интеграцията на експлозивна реактивна броня „Реликт“, както и от изолирането на боеприпасите от останалата част от машината вътрешно.

Възможностите на Т-90М се подобриха значително след избухването на пълномащабни военни действия в Украйна,

забележителен пример е интегрирането на първата руска система за активна защита „Арена-М“ от края на 2024 г. В началото на януари беше потвърдено, че е завършена разработката на нов вариант на системата „Арена-М“, способен да прехваща атаки с еднократни дронове и временно разположени боеприпаси. Производството на танкове Т-90 се е увеличило бързо от приблизително 90-110 танка годишно през 2020-2021 г. до очаквано производство от 280-300 танка през 2024 г. и приблизително 400 през 2025 г. Успоредно с модернизацията на Т-90М, много големите запаси от танкове Т-72, ​​които Русия наследи от Съветския съюз, продължиха да се увеличават, главно чрез привеждането им в съответствие със стандарта Т-72Б3М с интегрирането на термовизионни мерници от трето поколение, експлозивна реактивна броня Relikt и съвременни системи за комуникация и споделяне на данни, както и гладкоцевно оръдие 2А46М-5, наред с други подобрения.

От края на 2022 г. по-нататъшно подобрение на бронята на Т-72Б3М, което отразява това, направено на Т-90М, започна да се наблюдава във фронтовите подразделения, тъй като темпът на модернизация на Т-72 се увеличи значително, за да се отговори на изтощението по време на войната. Някои източници неофициално го наричат ​​Т-72Б4. От края на 2024 г. танковете Т-72Б3 също започнаха да интегрират системи за активна защита с тежко поражение, паралелно с интегрирането на такива системи във флота от Т-90М. Огневата мощ на Т-72Б3 привлече особено внимание по време на военните действия в Украйна, когато, малко след като доставените от САЩ танкове M1 Abrams бяха използвани за първи път за бойни операции, един от подобрените руски танкове стана първият в света, който го проби фронтално в бой танк срещу танк в началото на 2024 г.

Постепенно изваден от експлоатация от края на 2020-те години, когато танкът от следващо поколение Т-14 беше въведен в експлоатация, неуспехът да се завърши програмата доведе до продължаващо значение, което се отдава на подобряването на по-стария съветски дизайн с най-новите налични технологии.