Как Майкъл Джексън е научил лунната си походка?

Майкъл Джексън е една от най-влиятелните фигури в историята на музиката, а много от моментите в неговата кариера са се превърнали в част от попкултурата. Сред тях безспорно най-запомнящият се е моментът, в който Кралят на попа представя на света емблематичното танцово движение, известно като „лунната походка“.

Малко хора знаят, че зад тази легендарна стъпка стои неочаквана история – според брат му Марлон Джексън, Майкъл всъщност е научил движението от осемгодишно дете.

68-годишният Марлон Джексън наскоро си припомни някои от най-големите моменти от кариерата на покойния си брат по време на участие в радиопредаването WFAN. В разговор с водещите Крейг Картън и Крис Макмонигъл той сподели любопитни подробности около прочутото изпълнение на Майкъл Джексън през 1983 г., когато певецът за първи път демонстрира лунната походка пред милиони зрители.

Това се случва по време на телевизионното специално предаване Motown 25: Yesterday, Today, Forever, което събира на едно място легендите на звукозаписната компания Motown. Именно тогава Майкъл Джексън изпълнява хита Billie Jean и в средата на песента прави плавното движение назад, което изглежда сякаш той се плъзга по сцената. Мигът се превръща в един от най-емблематичните моменти в историята на музикалните изпълнения на живо.

