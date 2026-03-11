Уж нисък риск, но противовъздушната отбрана на България е извадена на бойни позиции

Въпреки че рискът за страната ни се оценява като нисък, противовъздушната отбрана на България е извадена на бойни позиции.

След като Иран изстреля ракета срещу Турция, бе наредено повишаването на бойната готовност на частите. Поради тази причина военните вече отработват борба с крилати ракети, с каквито би могла да бъде атакувана страната ни както от Русия, така евентуално и от Иран.

Повечето от позициите, които са заели от българската противовъздушна отбрана са по брега на Черно море. Според политика Румен Петков такава установка е разположена до Обзор, пишат от "24 часа".

Рискът за пряка военна заплаха срещу страната ни се оценява като нисък.

Българската противовъздушна отбрана е осигурена от ракетни комплекси С-300, които все още са ефективни срещу крилати ракети. За цели на средно и близко разстоние България разполага и с ракетни комплекси С-125 и С-75, които също са съветски образци. През 2024 година България поръча нови немски ПВО комплекси IRIS-T, но те се очаква да пристигнат в страната ни през тази година.

България е покрита и от противоракетния щит на НАТО, чиято основна база в региона е в Румъния. Освен това в Турция са разположени батареи "Пейтриът", които отново са на държави от НАТО, а не турски.

Гърция също разположи такава батарея в близост до българската граница, за да усили противовъздушната отбрана на България. "Пейтриът" трябва да спрат евентуална атака срещу страната ни с балистична ракета, тъй като българското ПВО не разполага с комплекси, които могат да противодействат на такава атака.