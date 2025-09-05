Китай удря с мита свинското от ЕС

Китай съобщи, че ще наложи временни антидъмпингови мита върху вноса на свинско месо от Европейския съюз, нанасяйки поредния удар върху нестабилните отношения между двете икономически сили. Брюксел обеща да защити своите производители.

През последните години двете страни имат предизвикателни отношения, които се усложниха значително след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Китайските власти започнаха разследване на вноса на европейско свинско месо миналата година, по време на проверка от страна на Брюксел на държавните субсидии, отпускани от Пекин за местната индустрия за производство на електромобили.

Разследването „предварително установи, че вносът на съответните свинско месо и свински субпродукти с произход от Европейския съюз е обект на дъмпинг“, се посочва в изявление на китайското министерство на търговията.

Властите решиха да приложат „временни антидъмпингови мерки под формата на депозити“, се добавя в изявлението.

Европейската комисия определи твърденията като „съмнителни“, предаде АФП.

„Мога категорично да ви уверя, че ще предприемем всички необходими мерки, за да защитим нашите производители“, заяви говорителят на комисията Олоф Гил.

Вносните мита варират от 15,6% до 62,4% и ще влязат в сила на 10 септември, съобщи китайското министерство на търговията.

Временните мерки все още са предмет на разследване, което вече беше удължено до декември.

Китай – най-големият потребител на свинско месо в света – е внесъл свински продукти на стойност 4,3 милиарда юана (604,3 милиона долара) само от Испания, която е основен производител в Европа, според официални данни на китайските митнически служби.

Френската индустриална асоциация Inaporc посочи, че през 2024 г. Франция е изнесла 115 000 тона свинско месо за Китай.

„Китай е нашият най-голям експортен пазар – ние изнасяме части, които не се консумират в Европа, като крака и уши“, каза Ан Ричард, директор на Inaporc.