ЦСКА 1948 разгроми с пет гола Локо Пловдив на Лаута

Пловдивчани с най-голямата си загуба за последните 1112 дни

05.03.2026 | 17:52 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

ЦСКА 1948 нанесе най-голямата загуба на Локомотив Пловдив през последните 1112 дни. „Червените“ спечелиха с 5:0 при визитата си на „Лаута“ от междинния 24-ти кръг в Първа лига.

За последно през февруари 2023 г. Арда спечели домакинството си срещу „смърфовете“ със същия резултат. Сега две от попаденията бяха от дузпи. 

Точни от бялата точка бяха Франко в 81‘ и Атанас Илиев 180 секунди по-късно. Въпросните попадения бяха без никакво значение, след като още на почивката всичко изглеждаше ясно. 

Така играчите на Александър Александров събраха актив от 46 точки и изпревариха с 2 точки шампионите, които по-късно днес приемат Левски в дербито от кръга. За Локомотив пък това бе първо поражение от началото на календарната 2026 година и след него „черно-белите“ остават на шестата позиция с 35 точки.

Лаута Локомотив Пловдив загуба ЦСКА 1948 БГ футбол
