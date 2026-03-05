IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 109

Арестуваха Бритни Спиърс за шофиране в нетрезво състояние

Инцидентът се е случил в сряда вечерта в Калифорния

05.03.2026 | 17:38 ч. 9
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Бритни Спиърс е арестувана в Калифорния за предполагаемо шофиране в нетрезво състояние. 44-годишната Спиърс е била арестувана в сряда вечерта от служители на Калифорнийския пътен патрул, според данните на затворниците в шерифската служба на окръг Вентура.

Впоследствие тя е освободена и трябва да се яви в съда на 4 май, съобщават световните агенции.

След случката изпълнителката на "Oops!... I Did It Again“ е изтрила профила си в Instagram.
Звездата се сблъска с предишни правни проблеми през 2007 г., когато се твърди, че е ударила паркирана кола в Лос Анджелис, което доведе до четири обвинения за престъпление и присъда затвор.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Бритни Спиърс арест Калифорния шофиране нетрезво състояние
Новини
Виж всички новини
Звезди
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem