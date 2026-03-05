Арестуваха Бритни Спиърс за шофиране в нетрезво състояние

Бритни Спиърс е арестувана в Калифорния за предполагаемо шофиране в нетрезво състояние. 44-годишната Спиърс е била арестувана в сряда вечерта от служители на Калифорнийския пътен патрул, според данните на затворниците в шерифската служба на окръг Вентура.

Впоследствие тя е освободена и трябва да се яви в съда на 4 май, съобщават световните агенции.

След случката изпълнителката на "Oops!... I Did It Again“ е изтрила профила си в Instagram.

Звездата се сблъска с предишни правни проблеми през 2007 г., когато се твърди, че е ударила паркирана кола в Лос Анджелис, което доведе до четири обвинения за престъпление и присъда затвор.