Венера преминава в Овен на 6 март - романтиката се завръща

На 6 март планетата на романтиката, красотата и парите Венера преминава в знака на зодия Овен. Тя ще се задържи там до 30 март 2026 година. С Венера в Овен любовта е спонтанна и директна. Под това огнено влияние преследването е много вълнуващо за нас. Ние сме смели, свежи и малко нетърпеливи, когато става въпрос за любовни въпроси. С енергията на Овен не поглеждаме назад. Не ни е интересно да се извиняваме или да се спираме на миналото. Време е да накараме нещата да се получат още сега.

Зодиакалният знак Овен е известен с любовта си към преследването и завоеванията, но любовта на Овена може да бъде дълготрайна, стига да остане сравнително свежа. Овенът е директен. Да кажеш нещата такива, каквито са, е важно за тази зодия. Желанията са силни и се изразяват спонтанно, ентусиазирано и директно. Овенът предпочита да съблазнява, вместо да бъде съблазняван, да преследва, вместо да бъде преследван.

Докато Венера е в Овен, ние гравитираме към дейности, удоволствия, забавления и обекти на интерес, подобни на тези на Овен. Вкусовете ни могат да се насочат към действие, нови начинания, завоевания, смели или дръзки постъпки и т. н. Можем да бъдем донякъде импулсивни с избора си на забавления или харчене на пари.

Интересите ни могат да бъдат настоятелни и силни, но евентуално краткотрайни. Може да вложим паричните си ресурси твърде бързо в нови начинания или проекти, но също толкова бързо да се уморим от тези неща.

