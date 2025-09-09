Показаха "картичката", която Тръмп е изпратил на Епстайн за рождения му ден СНИМКА

Демократите в Конгреса публикуваха бележка от Доналд Тръмп до Джефри Епстайн, написана в книга, съставена от Гислейн Максуел за 50-ия рожден ден на сексуалния престъпник. Миналия месец комисията по надзор на Камарата на представителите, ръководена от републиканците, издаде призовка за всички комуникации и документи, свързани с наказателните дела на Епстийн и Максуел, неговия съучастник, която беше осъдена през 2021 г. за участието си в схема за сексуална експлоатация и малтретиране на непълнолетни.

В понеделник документите бяха предадени на комисията, която няколко часа по-късно публикува четири частично редактирани файла. Файловете включваха копие от предполагаемата книга за рождения ден, последното завещание на Епщайн, така наречената „сделка за любов“, която той подписа с федералните прокурори във Флорида през 2007 г., и списък от 99 страници с имена и телефонни номера.

„Президентът Тръмп нарече разследването на Епстийн измама и заяви, че бележката му за рождения ден не съществува. Сега знаем, че Доналд Тръмп е лъгал и прави всичко възможно, за да прикрие истината“, заяви Робърт Гарсия, представител на Калифорния и водещ демократ в комисията. „Стига с игрите и лъжите, публикувайте пълните файлове сега.“

Книгата за рождения ден, съставена от бившия партньор и довереник на Епщайн Максуел през 2003 г., е в центъра на дело за клевета на стойност 10 милиарда долара, което Тръмп заведе през юли срещу The Wall Street Journal.

The Journal съобщи, че Тръмп е скицирал рисунка, изобразяваща женски гърди и подпис „Доналд“ в съобщение, което завършва с думите: „Честит рожден ден - и нека всеки ден бъде поредната прекрасна тайна.“

Изображение, отговарящо на това описание, беше публикувано от официалния X акаунт на Oversight Dems.

Тръмп, който категорично отрича да е написал послание за рождения ден на Епщайн, не е обвинен в никакви нарушения.

„Никога през живота си не съм писал върху картина. Не рисувам жени“, каза той. „Това не е моят език. Това не са моите думи.“

Самоличността на лицето, което е изготвило бележката, не е установена.

Каролайн Ливит, прессекретарят на Белия дом, публикува в X:

„Последната статия, публикувана от Wall Street Journal, ДОКАЗВА, че цялата тази история с „картичката за рожден ден“ е невярна. Както съм казвала през цялото време, е много ясно, че президентът Тръмп не е нарисувал тази картина и не я е подписал. Юридическият екип на президента Тръмп ще продължи агресивно да води съдебни дела. Това са ФАЛШИВИ НОВИНИ, за да се увековечи измамата с демократа Естийн!“

Тейлър Будович, заместник-началник на кабинета на Белия дом, публикува в X:

„Време е @newscorp да отвори тази чекова книжка, това не е неговият подпис. КЛЕВЕТА!“

Максуел, която иска президентско помилване, каза на заместник-главния прокурор Тод Бланш през юли, че не си спомня Тръмп да е изпратил писмо или бележка за книгата за рожден ден.

Предполагаемото копие на книгата, публикувано от надзорната комисия в понеделник вечер, съдържаше пожелания за рожден ден от хора, включително Бил Клинтън, бившия президент Лес Уекснър, собственик на Victoria's Secret, и Нейтън Мирволд, бивш главен технологичен директор в Microsoft.

Комисията е изискала и други документи, включително завещанието на Епстийн, сделката му с прокурорите през 2007 г., контактите му от „черната му книга“, споразуменията за неразкриване на информация, както и финансовите транзакции и активи.

Наследството на Епстийн има двама изпълнители. Единият, Дарън Индике, работи за Parlatore Law Group, която представлява министъра на отбраната Пийт Хегсет.

Администрацията на Тръмп е подложена на натиск да публикува документи по делото , след като главният прокурор Пам Бонди обяви през юли, че разследването ѝ срещу трафиканта на сексуални услуги е прекратено. Жертви на Епстийн, които искат от Конгреса да публикува „списъка с клиенти“ на бизнесмена, заявиха миналата седмица на митинг на стъпалата на Капитолийския хълм, че ще съставят свой списък с предполагаеми насилници, ако информацията не бъде публикувана.

Томас Маси, републиканец от Кентъки, и Марджъри Тейлър Грийн, представител от Джорджия, заявиха, че ще прочетат имената в Камарата на представителите под защитна клауза за „реч или дебат“.

Маси и демократът от Калифорния Ро Кана се опитват да приемат законодателство, което да принуди правителството да публикува всички документи, свързани с разследването на Епстийн-Максуел. Съобщава се, че Белият дом е уведомил републиканците в Конгреса, че подкрепата за усилията „ще бъде разглеждана като много враждебен акт към администрацията“.