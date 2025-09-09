Орбан изпрати гневно писмо до Урсула фон дер Лайен

Унгарският премиер Виктор Орбан поиска писмено Европейският съюз да компенсира Унгария заради разходите за отбрана по границите. Орбан заяви още, че страната му е предотвратила влизането на повече от милион нелегални мигранти от 2015 г. насам, но въпреки усилията, страната е изправена пред ежедневни глоби от един милион евро от Брюксел.

Index.hu. съобщи, че председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен е провела разговор с полския премиер Доналд Туск. Фон дер Лайен е казала, че ЕС "приема сериозно заплахата от Изток“ и, че Брюксел ще ускори програмата за отбранителни заеми SAFE security action for Europe, мобилизирайки 150 милиарда евро за държавите членки, включително за развитието на отбранителната и оръжейната промишленост.

Това накара Орбан да се обърне към ЕК с гневно писмо. То гласи:

Прочетох с интерес изявлението, което Урсула фон дер Лайен направи в Полша, че физическите бариери, защитаващи външните граници на Европейския съюз, са споделена отговорност.

Унгария е защитавала значителен участък от границата на Шенгенското пространство през последните десет години, финансиран изключително от националния ни бюджет. Унгария многократно е искала възстановяване на тези разходи от Европейската комисия. Вместо политическа или финансова подкрепа обаче, Унгария е срещнала само непрекъсната критика и е била осъдена да плаща безпрецедентна финансова глоба от 1 милион евро на ден.

Разбираме, че министър-председателят гордо се позовава на постиженията на Унгария в областта на граничната сигурност в писмото си, казвайки, че „от 2015 г. насам сме предотвратили влизането на повече от един милион нелегални мигранти в ЕС, благодарение на стабилната унгарска система за гранична сигурност. Унгария очаква същото признание и финансова подкрепа за това постижение, както и другите държави членки.

Много гранични държави членки, изправени пред висок миграционен натиск, са решили да изградят физически бариери по външните си граници, за да защитят националната си сигурност и безопасността на своите граждани“.

Използването на миграцията като инструмент представлява реална заплаха за сигурността на ЕС. Тази употреба обаче се извършва и от недържавни субекти, като например трафиканти на хора от организирани престъпни групи, които имат връзки с терористични организации и са съзнателно или несъзнателно подкрепяни от неправителствени организации, които се стремят да вкарат маси от нелегални мигранти в Шенгенското пространство през маршрута на Западните Балкани.

Според последните прогнози милиони потенциални мигранти биха могли да тръгнат от Африка по всяко време

Призовавам Европейската комисия да предостави финансова помощ на граничните държави членки без никаква дискриминация.

Унгария остава ангажирана с европейската солидарност и ще продължи борбата за общите европейски ценности, като защитава шенгенската граница и сигурността на нашите граждани.

Копие от писмото е изпратено до всички членове на Европейския съвет, което показва, че Виктор Орбан възнамерява да повдигне въпроса пред по-широка европейска общественост.