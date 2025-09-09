Райън Рут, който се опита да убие Тръмп, предизвика президента на дуел

Делото срещу предполагаем потенциален убиец на Доналд Тръмп започна както много други процеси - с избор на съдебни заседатели.

Но преди окръжният съдия на САЩ Айлийн Кенън да повика потенциалните съдебни заседатели в съдебната зала във Форт Пиърс, Флорида, тя се нуждаеше от яснота по един проверяващ въпрос от защитата.

„Има въпрос относно костенурка на пътя - спряла ли е била или се е преместила?“, каза съдия Кенън в понеделник.

Адвокатите обикновено не задават такива причудливи въпроси по време на voir dire - процесът, чрез който се проверяват потенциалните съдебни заседатели - но човекът, който го е подал, не е адвокат. Той е подсъдимият.

59-годишният Райън Рут, който е обвинен в опит за убийство на президента Доналд Тръмп миналия септември, ще се защитава сам.

Прокурорите обвиняват Рут, че е наблюдавал периметъра на голф игрището на Тръмп в Уест Палм Бийч, докато президентът е играл, с намерението да го убие. Агенти от Федералното бюро за разследване заявиха, че са открили полуавтоматична пушка SKS с мерник и удължен пълнител в района, където Рут се е криел. Прокурорите твърдят, че той е стрелял по агента, който го е забелязал, след което е избягал. Твърди се, че е оставил след себе си списък с местата, където се е очаквало да се появи Тръмп, и бележка за приятел, в която се казва: „Това беше опит за покушение срещу Доналд Тръмп“.

Правителството обвини Раут в опит за покушение срещу важен кандидат за президент, нападение над федерален служител и две престъпления, свързани с огнестрелно оръжие. Той пледира невинен по всички обвинения и въпреки сериозността на положението си, поиска да се защити в процеса.

Но ексцентричността на този подсъдим опровергава сериозността на случая.

Поток от странни запитвания, подадени до съда, включват искане за предизвикване на президента Тръмп на „боксова сесия“ или игра на голф.

Раут също поиска да призове Тръмп като свидетел, описвайки президента в съдебните документи като „несигурен идиот с его - луд глупак“.

В понеделник федералният прокурор Джон Шипли-младши искаше въпросът с костенурката да бъде премахнат.

„Глупостта на формулировката олекотява темата на този процес“, каза той на съдия Кенън. „Не знам как бих го променил“, отговори Раут. Той обаче обясни, че е поставил „X“ до въпроса, когато го е подал, защото не е смятал, че е много добър.

Другите му въпроси към потенциалните съдебни заседатели – относно студентските протести за Палестина или закупуването на Гренландия от САЩ – са били „неуместни“, каза му съдия Кенън.

Седнал сам на масата на защитата, облечен в сиво сако и вратовръзка на червени райета, Рут се присъедини към процеса за намаляване на 180 местни жители до 12 съдебни заседатели и четирима заместници.

„Съжалявам, че ви водя всички тук“, каза Рут, докато първите 60 заемаха местата си.

Той отдаде голямо уважение на някои, които казаха, че не могат да служат поради лични причини.

"Човекът, който е преподавал на деца с аутизъм, трябва да бъде извинен, защото това е много почетна професия“, каза Рут. "Той трябва „да продължи работата си“.

Съдия Кенън напомни на Раут няколко пъти, че всъщност може да възрази срещу предложените от правителството стачки.

Раут се бори срещу отстраняването на един от съдебните заседатели: човек, за когото прокурорите твърдят, че е правил коментари за президента Тръмп, че е смятал, че „престъпниците трябва да имат възстановени избирателни права“ и който е посочил във въпросника за съдебните заседатели, че е чул новината „от телевизията или от моята „сладка мама“.

„Очевидно бих искал да запазя този съдебен заседател“, каза Раут.

Съдия Кенън отстрани 20 съдебни заседатели от групата в понеделник, а във вторник съдът ще привлече нова група за разглеждане (съдебният заседател, когото Раут защитаваше, остана в групата, въпреки че съдията посочи, че все още може да бъде отстранен по основателна причина).

През юли съдията одобри искането на Раут да се представлява сам, но нареди на назначените от съда адвокати да бъдат в готовност и го предупреди, че адвокатите му ще го представляват „много по-добре“.

„Настоятелно ви призовавам да не вземате това решение“, каза му тя.

По това време Раут каза, че адвокатите му не отговарят на въпросите му и че са „на милион мили разстояние един от друг“.

Адвокатът по делото Ниама Рахмани, който не участва в това дело, заяви, че „не е обичайно обвиняемите да се представляват сами“.

„Тези, които правят това на свой собствен риск, имат много висок процент на осъдителни присъди и не очаквам това дело да е по-различно. Никога не е добра идея да се води дело pro se, особено в нашумяло дело срещу опитни федерални прокурори“, каза той.

Предполагаемият опит на Рут за убийството на Тръмп се случи два месеца след като въоръжен мъж е открил огън на митинг на Тръмп в Пенсилвания, ранявайки ухото на президента и убивайки негов поддръжник. Двата инцидента насочиха вниманието към ескалиращото политическо насилие в месеците преди изборите през 2024 г. и предизвикаха разследвания от страна на правителството до Тайните служби на САЩ.

Въпреки че Тръмп не беше в съда и е малко вероятно да заеме свидетелската скамейка, присъствието му се извиси значително над процеса.

Той беше изправен пред обвинения в същата съдебна палата, пред същия съдия, по наказателно дело за предполагаемо неправилно боравене с класифицирани документи от първия му мандат в Белия дом. С преизбирането на Тръмп делото официално приключи.

Сега, като президент, портретът му виси на входа на федералния съд, точно над металотърсачите.