52% от гражданите на ЕС смятат споразумението на Урсула с Тръмп за митата за "унизително"

Проучване показва, че мнозинството от хората в петте най-големи държави членки на ЕС смятат, че Европейската комисия е предала гражданите си, когато е договаряла „унизително“ тарифно споразумение с Доналд Тръмп, което „е повече от полза за САЩ, отколкото за Европа".

Проучването, проведено от Cluster17 за платформата за дебати по европейски въпроси Le Grand Continent, установи, че 77% от анкетираните – от 89% във Франция до 50% в Полша – смятат, че споразумението ще е от полза преди всичко за икономиката на САЩ, като само 2% вярват, че ще е от полза за Европа.

В петте страни, които представляват около 60% от населението на блока, средно 52% описват споразумението, договорено през юли от Тръмп и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, като „унижение“.

Съгласно споразумението ЕС ще премахне тарифите върху всички американски промишлени стоки и ще осигури преференциален достъп до пазара за широка гама от американски морски дарове и селскостопански стоки. Повечето стоки от ЕС, влизащи в САЩ, обаче ще бъдат облагани с базова тарифа от 15%.

Освен това, фирмите от ЕС трябва да инвестират допълнителни 600 милиарда долара в САЩ, а блокът трябва да закупи 750 милиарда долара американска енергия и драстично да увеличи разходите за износ на отбранителна техника от САЩ – изисквания, възприети негативно от повече от две трети от анкетираните.

Фон дер Лайен приветства споразумението като „огромна сделка“, която носи „стабилност“ и „предсказуемост“, както и избягва заплахата от 30% митническа ставка на Тръмп. Коментатори обаче твърдят, че ЕС се е отказал от много повече от САЩ и на практика е капитулирал пред тормоза на Вашингтон.

Това е мнение, споделяно от повечето европейци, съдейки по анкетата, публикувана във вторник. Средно 75% от анкетираните казват, че Фон дер Лайен е защитавала европейските интереси „много“ или „доста“ зле.

Почти 70% са заявили, че биха били готови да бойкотират американски стоки при условията на сделката; 44% смятат Тръмп за „враг на Европа“; 47% смятат, че той има „автократични наклонности“; и 36% казаха, че той „се държи като диктатор“.

Повече от три четвърти от анкетираните казаха, че са много или сравнително недоволни от подхода на ЕС към администрацията на Тръмп, като почти 40% казаха, че смятат, че блокът трябва да се изправи и да се противопостави на капризите на американския президент.

Дни преди Фон дер Лайен да произнесе обръщението си за „състоянието на съюза“ през 2025 г., ясното мнозинство от анкетираните (60%) в петте страни заявиха, че биха гледали на оставката на председателя на комисията „много“ или „доста“ благосклонно.

В ясно послание към Брюксел, въпреки че мнозинствата, вариращи от 85% в Испания до 61% във Франция, смятат, че страната им трябва да остане член на ЕС, 37% заявиха, че ако блокът не успее да защити гражданите си от геополитически рискове, „трябва да се обмисли“ излизане.