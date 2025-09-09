Крачка назад: Мерц призова да не се бърза с отказа от ДВГ

Германският канцлер Фридрих Мерц призова Европейския съюз за „повече гъвкавост“ в прехода към електромобили, на фона на нарастващата съпротива срещу плана за прекратяване на продажбите на автомобили с двигатели с вътрешно горене до 2035 г., предаде АФП.

Той отправи апелът си при откриването на автомобилното изложение IAA в Мюнхен, където европейските автомобилни гиганти се обединиха около искането Брюксел да преразгледа крайната дата. VW, BMW и Mercedes-Benz, както и концернът Stellantis, изразяват сериозни опасения, тъй като трудно догонват китайските конкуренти като BYD в сегмента на електромобилите.

Мерц, който оглави правителството през май, заяви, че Германия е ангажирана с прехода към електрическа мобилност, но предупреди, че „Европа се нуждае от интелигентна, надеждна и гъвкава регулация“. По думите му едностранните политически решения в полза на конкретни технологии са „грешен икономически подход“.

Баварският премиер и негов съюзник Маркус Зьодер бе още по-пряк: „Забраната на двигателите с вътрешно горене е грешка. Те все още имат бъдеще. Електрическата мобилност ще се наложи, но Европа има нужда от повече време, за да организира този преход.“

Според представители на индустрията крайният срок трябва да бъде отложен с поне пет до десет години. Секторът вече е подложен на огромен натиск – продажбите на електромобили растат по-бавно от очакваното, производствените разходи се увеличават, а конкуренцията от Китай изостря кризата. Само през последната година германската автомобилна индустрия е загубила над 50 000 работни места, като Volkswagen планира 35 000 съкращения до 2030 г. и вече обяви спиране на производството в два завода. Подобни планове се обсъждат и в Porsche, Audi и десетки доставчици.

Мерц планира срещи с водещи фигури от сектора, за да се очертае нова стратегия. „Нашата цел е Германия да остане един от водещите центрове за автомобилостроене и производство в света“, подчерта той.

Междувременно над 150 компании от сферата на електромобилите се обърнаха в отворено писмо до председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен с призив да не се отстъпва от целта за 2035 г.

Присъствието на китайските производители на IAA показва ясно колко остра е конкуренцията – 14 компании от Китай срещу едва 10 европейски. Общо 100 от 700 изложители са китайски, което е с 40% повече в сравнение с 2023 г. Сред тях е и BYD, чийто продажби в Европа растат стремглаво. Компанията представи новия си модел Dolphin Surf, който вече се предлага за около 20 000 евро и скоро ще се произвежда и в нов завод в Унгария, за да избегне европейските мита.

Volkswagen отвръща на натиска с нови по-достъпни модели, опитвайки се да защити позициите си в един бързо променящ се пазар.