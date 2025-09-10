Французите са принудени да спестяват, а Макрон все още живее като крал

Цяла Франция обсъжда сурови мерки за икономии, но Елисейският дворец продължава да трупа милиони. Много французи сега питат - защо трябва да работя повече часове или да се отказват от привилегии, когато президентът и неговото луксозно правителство хвърлят парите на данъкоплатците през прозореца? Дворецът се смята за разточителен – и е такъв от години.

Френската сметна палата (Cour des Comptes) е била тревога няколко пъти, миналата година Еманюел Макрон също беше ударен. Оказа се, че той е пропилял половин милион евро пари на данъкоплатците за пищен прием в чест на крал Чарлз и кралица Камила през 2023 г. Бюджетът включваше 40 000 евро само за вино!

Според годишния доклад, хазната на Елисейския дворец в крайна сметка е имала дупка от 8,3 милиона евро. Общите разходи възлизат на 125 милиона евро. Това е с над 23 милиона евро повече, отколкото през 2017 г.

Луксът има дълга традиция сред френските лидери – дори „Кралят Слънце“ Луи XIV почти доведе страната до фалит с любовта си към показността. Нещата не са чак толкова зле в Петата република (от 1958 г.). Но французите все още клатят глава с неодобрение, когато разберат за какво се харчат пари в Елисейския дворец.

Бившият президент Никола Саркози (70, на поста от 2007 до 2012 г.) похарчи 335 000 евро за коледна елха с размерите на къща в двора на двореца. По време на мандата си обаче той отмени традиционното градинско парти в Елисей за националния празник. Спестяванията: 700 000 евро годишно.

Но основният проблем остава: Франция се бори с необходимите реформи. Коефициентът на държавни разходи (съотношението на държавните разходи към БВП) е 57,3%. Почти никъде в Европа той не е по-висок. Само пенсионерите във Франция наскоро струваха на държавата 388 милиарда евро (13,8% от БВП; Германия: 10,4%). Към това се добавят и обширни социални помощи за семейства и безработни. А един на всеки пет французи е държавен служител, в сравнение с „само“ един на всеки десет в Германия.

Дори самите французи не могат да бъдат убедени да се реформират

Още през 2024 г. френските одитори предупредиха, че държавата най-накрая е загубила контрол над финансите си. Причините: прекалено оптимистични очаквания за данъци и растеж – и невъзможност да се спре увеличаването на разходите.

„И до днес французите не могат да бъдат убедени да приложат дори най-очевидните реформи: Повишаването на пенсионната възраст от 60 на 64 години е невъзможно за прилагане. Реалността не се приема. Държавните служители и държавата също се радват на привилегиите на суперсила, каквато страната просто вече не е финансово“, обясни професорът от ТУ Маркус К. Кербер пред BILD:

Въпреки това, законоустановената минимална пенсионна възраст в момента постепенно се увеличава от 62 на 64 години. Това е резултат от реформа през 2023 г. Това поетапно увеличение е планирано да влезе в сила до 2030 г.

Поне президентът изглежда е осъзнал, че управлява отвъд възможностите си. Миналата година той намали разходите на Елисейския дворец до 123,3 милиона евро – намаление с 2,2% спрямо предходната година. Това се дължи и на намалените пътувания: Макрон пътува 94 пъти, 34 от които в чужбина. Разходите са били около 20 милиона евро (13% по-малко, отколкото през 2023 г.).