Макрон изравнява рекорд на Митеран - 7 премиери по време на президентството си

С падането на правителството на френския премиер центрист Франсоа Байру, френският президент Еманюел Макрон ще трябва да номинира седми премиер, откакто дойде на власт в Елисейския дворец през 2017 г., обобщава Бе Еф Ем Те Ве. Така той ще изравни рекорда на президента Франсоа Митеран.

По време на първия мандат на Макрон премиери бяха последователно Едуар Филип и Жан Кастекс. По време на втория мандат от 2022 г. насам премиери бяха Елизабет Борн, Габриел Атал, Мишел Барние и Франсоа Байру.

Никола Саркози беше единственият президент само с един премиер и това беше Франсоа Фийон.

Свързани статии Франция остана без правителство, Франсоа Байру загуби вота на доверие

При Митеран премиерите бяха трима през първия му мандат и четирима през втория и това бяха съответно Пиер Мороа, Лоран Фабиюс, Жак Ширак, Мишел Рокар, Едит Кресон, Пиер Береговоа и Едуар Баладюр.

Президентът Жак Ширак е работил с четирима премиери - Ален Жюпе, Лионел Жоспен, Жан-Франсоа Рафарен и Доминик дьо Вилпен, отбелязва БТА.