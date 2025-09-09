IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Макрон изравнява рекорд на Митеран - 7 премиери по време на президентството си

Саркози беше единственият президент само с един премиер - Франсоа Фийон

09.09.2025 | 08:00 ч. Обновена: 09.09.2025 | 11:14 ч. 11
БГНЕС

С падането на правителството на френския премиер центрист Франсоа Байру, френският президент Еманюел Макрон ще трябва да номинира седми премиер, откакто дойде на власт в Елисейския дворец през 2017 г., обобщава Бе Еф Ем Те Ве. Така той ще изравни рекорда на президента Франсоа Митеран.

По време на първия мандат на Макрон премиери бяха последователно Едуар Филип и Жан Кастекс. По време на втория мандат от 2022 г. насам премиери бяха Елизабет Борн, Габриел Атал, Мишел Барние и Франсоа Байру.

Никола Саркози беше единственият президент само с един премиер и това беше Франсоа Фийон.

При Митеран премиерите бяха трима през първия му мандат и четирима през втория и това бяха съответно Пиер Мороа, Лоран Фабиюс, Жак Ширак, Мишел Рокар, Едит Кресон, Пиер Береговоа и Едуар Баладюр.

Президентът Жак Ширак е работил с четирима премиери  - Ален Жюпе, Лионел Жоспен, Жан-Франсоа Рафарен и Доминик дьо Вилпен, отбелязва БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

