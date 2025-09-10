IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 19

Полша вдигна бойни самолети заради руски дронове

Те са навлезли във въздушното пространство на Полша

10.09.2025 | 07:44 ч. Обновена: 10.09.2025 | 08:07 ч. 3
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Полски и съюзнически бойни самолети бяха активирани тази сутрин, за да гарантират безопасността на въздушното пространство на Полша, след като военновъздушните сили на Украйна предупредиха, че руски дронове са навлезли над територията на тази страна членка на НАТО, предаде Ройтерс.

"Полски и съюзнически бойни самолети оперират във въздушното ни пространство, а наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване са в най-висока степен на готовност", съобщи полското оперативно военно командване в публикация в платформата "Екс".

Малко преди това украинските военновъздушни сили написаха в приложението "Телеграм", че руски дронове са навлезли в полското въздушно пространство и застрашават град Замошч в Полша.

Не е още ясно колко дрона се намират във въздушното пространство на Полша.

Украинските медии съобщиха, че поне един от руските дронове се движи и към западния полски град Жешов./БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

полша дронове русия
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem