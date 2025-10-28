IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 46

Лекари в ИСУЛ спасиха ръката на 17-годишно момче

Кошмарът за тийнейджъра започва след сбиване с връстник

28.10.2025 | 12:00 ч. 2
д-р Радоил Симеонов. Снимка: УМБАЛ Царица Йоанна – ИСУЛ

д-р Радоил Симеонов. Снимка: УМБАЛ Царица Йоанна – ИСУЛ

Ръката на 17-годишно момче беше спасена от специалистите в Клиниката по ортопедия и травматология на УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ" след борба с тежка инфекция, продължила година и половина и няколко операции, съобщават от лечебното заведение.
 
Кошмарът за тийнейджъра започва след сбиване с връстник, трениращ борба, по време на което получава счупване на двете кости на лявата предмишница. Момчето е лекувано оперативно в Хасково, като счупването е наместено и фиксирано с плаки и винтове и гипсова имобилизация за два месеца. След отстраняване на гипса се установява инфекция, с наличие на секреция от оперативната рана. Давани са антибиотици, но без резултат.  
 
Около шест месеца след инцидента пациентът постъпва за лечение в Клиниката по ортопедия и травматология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“.

„Това, което установихме при приемането му, беше секретираща фистула в областта на едната оперативна рана. От рентгеновите изследвания се видя, че има несрастване на костите на предмишницата, с наличие на костна загуба, вследствие на инфекцията, в областта на лакътната кост“, разказва д-р Радоил Симеонов, лекуващ лекар на младия пациент.   
 
От взетите проби за микробиологично изследване специалистите от Лабораторията по микробиология на болницата изолират наличието на опасна бактерия (Stafilococcus Aureus.) 

След консилиум в Клиниката по ортопедия и травматология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ се взема решение детето да се лекува с двуетапна техника на Маскуле. Лечението е осъществено от екип в състав д-р Радоил Симеонов, доц. д-р Георги Георгиев (началник на клиниката) и д-р Атанас Панев. 
 
На първия етап се отстраняват имплантите от костите и се извършва щателно почистване на всички възпалително-изменени тъкани, вкл. кости. Костният дефект (липса на костна тъкан), образуван в следствие на възпалението, се замества с т.нар. антибиотичен спейсър -изделие от полиметил метакрилат, натоварено с антибиотици, които се излъчват постепенно в огнището на инфекцията и предпазват костта от последващо скъсяване. Незарастналите кости се фиксират с външен фиксатор.

Постоперативно сe прилагат антибиотици спрямо микробиологичното изследване за срок от два месеца.

На втория етап от хирургичното лечение поставеният антибиотичен спейсър се отстранява и липсващата костна тъкан, около която вече няма инфекция, се замества с костен присадък.

„Съществуват различни начини за справяне с проблемите на костната загуба – автотрансплантация с кост от друго място от същия пациент, с донорски материал от тъканна банка, със синтетични костни заместители и др.  Съвременен аспект от лечението на подобни случаи е използването като костен заместител на основата на биологично активно стъкло, на което се спряхме ние“, разказва д-р Симеонов. 

„Счупванията на костите на предмишницата като цяло са предизвикателство за лечение пред хирурзите, занимаващи се с травматология. Възстановяването на анатомичните съотношения между лакътната и лъчевата кост е ключово за добрата функция на горния крайник. Едно от най-неприятните и проблемни за лечение усложнения след счупвания въобще, е незарастването (псевдоартроза), още по-тежко е, когато има наличие и на инфекция. Персистирането на хронична бактериална инфекция може да доведе до  ампутация на крайник и дори смърт“, категоричен е д-р Радоил Симеонов. Ето защо добрата диагностика и предоперативното планиране са ключови за успеха на интервенцията.

Шест месеца след втория етап от хирургичното лечение рентгенографски се установява пълно зарастване на счупванията и запълване на костния дефект. Функциите в лакътната и гривнената стави са възстановени. 

Въртеливите движения на предмишницата и ръката обаче на момчето, за съжаление, ще останат трайно ограничени.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ИСУЛ операция счупена ръка
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem