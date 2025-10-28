Хасърджиев в съда: Не съм докосвал това момче, ще го докажа

Днес Софийският градски съд решава дали да остави окончателно в ареста д-р Станимир Хасърджиев. Той е задържан по обвинение в принуда, за която е използвано огнестрелно оръжие.

Прокуратурата твърди, че в жилището на Хасърджиев той и още трима души, сред които актьорът от театър "София" Росен Белов, дрогирали 20-годишен младеж, завързали го за стол, заплашили го с пистолет и поискали от него сексуални услуги. Момчето обаче успяло да избяга и подало сигнал в полицията.

На влизане в съда Хасърджиев заяви в своя защита: "Не съм докосвал това момче и ще го докажа”. Той допълни, че според него "измислените показания" са заради сигнал, който самият той подал срещу члена на Надзорния съвет на Здравната каса Андрей Дамянов.

"Три години бавят делото срещу него", каза още обвиняемият Хасърджиев.

В началото на седмицата д-р Станимир Хасърджиев беше освободен и като директор на Националната пациентска организация. Членовете ѝ имаха съмнения, че той стои зад изпразването на банковата сметка на НПО-то.