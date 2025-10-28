IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 46

Хасърджиев в съда: Не съм докосвал това момче, ще го докажа

СГС решава дали обвиняемият да остане в ареста

28.10.2025 | 11:51 ч. Обновена: 28.10.2025 | 11:55 ч. 27
БГНЕС

БГНЕС

Днес Софийският градски съд решава дали да остави окончателно в ареста д-р Станимир Хасърджиев. Той е задържан по обвинение в принуда, за която е използвано огнестрелно оръжие. 

Прокуратурата твърди, че в жилището на Хасърджиев той и още трима души, сред които актьорът от театър "София" Росен Белов, дрогирали 20-годишен младеж, завързали го за стол, заплашили го с пистолет и поискали от него сексуални услуги. Момчето обаче успяло да избяга и подало сигнал в полицията.

На влизане в съда Хасърджиев заяви в своя защита: "Не съм докосвал това момче и ще го докажа”. Той допълни, че според него "измислените показания" са заради сигнал, който самият той подал срещу члена на Надзорния съвет на Здравната каса Андрей Дамянов.

"Три години бавят делото срещу него", каза още обвиняемият Хасърджиев.

Свързани статии

В началото на седмицата д-р Станимир Хасърджиев беше освободен и като директор на Националната пациентска организация. Членовете ѝ имаха съмнения, че той стои зад изпразването на банковата сметка на НПО-то.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Симеон Хасърджиев СГС обвиняем арест скандал Росен Белов
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem