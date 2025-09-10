IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп: Русия нарушава въздушното пространство на Полша

Американският президент скоро ще разговаря с полския си колега Карол Навроцки

10.09.2025 | 19:45 ч. Обновена: 10.09.2025 | 19:55 ч. 3
Президентът на САЩ Доналд Тръмп посочи в публикация в социалните мрежи, че руски дронове „нарушават“ въздушното пространство на Полша, съюзник на САЩ в НАТО.

Коментарите дойдоха, след като Белият дом заяви, че той следи докладите за нарушаването, предаде АФП.

„Какво става с Русия, която нарушава въздушното пространство на Полша с дронове? Ето ни и нас!“, написа Тръмп на платформата си Truth Social.

Белият дом обяви, че той скоро ще разговаря с полския си колега Карол Навроцки. | БГНЕС

Тагове:

Карол Навроцки Доналд Тръмп САЩ Полша
