Тръмп: Русия нарушава въздушното пространство на Полша

Президентът на САЩ Доналд Тръмп посочи в публикация в социалните мрежи, че руски дронове „нарушават“ въздушното пространство на Полша, съюзник на САЩ в НАТО.

Коментарите дойдоха, след като Белият дом заяви, че той следи докладите за нарушаването, предаде АФП.

„Какво става с Русия, която нарушава въздушното пространство на Полша с дронове? Ето ни и нас!“, написа Тръмп на платформата си Truth Social.

Белият дом обяви, че той скоро ще разговаря с полския си колега Карол Навроцки. | БГНЕС