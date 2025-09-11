IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Русия преименува училище в Донецк на името на сина на служител на ЦРУ

Американецът Майкъл Глос получи и Орден за храброст

11.09.2025 | 09:30 ч. Обновена: 11.09.2025 | 10:10 ч. 7
Руските власти преименуваха училище в окупираната част на Донецка област на Украйна в чест на Майкъл Глос, син на заместник-директор на ЦРУ, който се присъедини към руската армия и загина, докато се биеше в Украйна миналата година, според назначения от Русия ръководител на самопровъзгласилата се „Донецка народна република“.

Глос пътува до Русия през 2023 г. и скоро след това подписа договор с руското Министерство на отбраната. Според некролог, публикуван от семейството му, той е убит на 4 април 2024 г.

„Чак от Америка, Майкъл Александър Глос успя да разбере какво се случва тук. Той зае позиция и направи избора да се бори срещу нацизма и неонацизма“, каза Пушилин по време на церемония в училището. „И нашата задача е да запазим този спомен и да предадем тези ценности на бъдещите поколения.“

Майката на Глос, Джулиан Галина Глос, е заместник-директор на ЦРУ по цифровите иновации, докато баща му е ветеран от ВМС на САЩ и ръководител на компания, която разработва софтуер за Министерството на отбраната на САЩ.

През август 2025 г. CNN съобщи, че Русия е връчила посмъртно Ордена за храброст на Глос и че специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф го е връчил на семейството му.

Майкъл Глос Русия Донецк училище САЩ Войната В Украйна
