И Япония ще подкрепи Тръмп в битката му за Нобел за мир

Новата японска премиерка Санае Такаичи подкрепи кандидатурата на американския президент Доналд Тръмп за Нобеловата награда за мир. Това обяви пред репортери говорителката на Белия дом Каролайн Ливит.

Такаичи обяви намерението си да „номинира президента за Нобеловата награда за мир“ по време на двустранна среща с Тръмп, който е на официално посещение в Япония, каза Ливит, според репортери от преспула на Белия дом.

За намерението на Такаичи по-рано съобщи японският телевизионен канал Nippon TV.