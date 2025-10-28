Акционери в паника: Мъск може да напусне Tesla, ако... не получи бонус от $1 трилион

Илон Мъск може да се оттегли от Tesla, ако акционерите „не успеят да създадат среда, която да го мотивира“, като му предоставят пакет от възнаграждения на стойност до 1 трилион долара, предупреди председателката на автомобилния производител.

Робин Денхолм отправи предупреждението в писмо до акционерите преди гласуването на споразумението за възнагражденията, което би било най-големият пакет от възнаграждения в историята на корпорацията.

Мъск ще получи заплатата, ако до 2035 г. повиши пазарната оценка на Tesla до около 8,5 трилиона долара. Въпреки това, консултантските групи на акционерите Institutional Shareholder Services (ISS) и Glass Lewis призоваха инвеститорите да се противопоставят на сделката.

ISS заяви, че има „неутешителни опасения относно размера и дизайна на специалната награда“, което предизвика остра реакция от страна на Мъск, който описа групата като „корпоративни терористи“.

Милиардерът ще бъде помолен да прекрати политическите си дейности като част от сделката, а наградата ще повиши дела му в компанията до най-малко 25%. Мъск по-рано заяви, че ще се чувства „неудобно да развива Tesla като лидер“ в областта на изкуствения интелект и роботиката, освен ако не притежава 25% от групата.

В писмото си Денхолм пише:

„Въпреки че няма съмнение, че Илон има и други занимания, той е доказал, че едно от многото неща, които го правят уникален, е способността му да разширява капацитета си отвъд нормалните граници и да остава успешен в Tesla. Ако обаче не успеем да създадем среда, която да мотивира Илон да постигне велики неща чрез справедлив план за заплащане според резултатите, рискуваме той да се откаже от изпълнителната си длъжност и Tesla да загуби неговото време, талант и визия, които са били от съществено значение за постигането на изключителни печалби за акционерите.“

Споразумението за бонуса ще предостави на главния изпълнителен директор на Tesla 12 транша от акции, ако компанията постигне определени цели през следващите десет години, като първата награда ще бъде изплатена, ако групата достигне пазарна капитализация от около 2 трилиона долара.

Денхолм добави:

„Без Илон Tesla може да загуби значителна стойност, тъй като нашата компания може да не бъде повече оценявана за това, което се стремим да станем: трансформираща сила, която преосмисля фундаменталните елементи на мобилността, енергията и труда.“

Мъск е заявявал, че има вероятност да напусне Tesla, ако не успее да си осигури адекватно ниво на контрол върху гласуването в компанията, като наскоро заяви, че консултативните групи на акционерите, които се противопоставят на сделката, „нямат никаква представа“ защо пакетът е важен. Той каза:

„Основното ми притеснение по отношение на това колко контрол върху гласуването имам в Tesla е, ако продължа и построя тази огромна армия от роботи, дали няма да бъда изгонен в някакъв момент в бъдещето? Ако построим тази армия от роботи, ще имам ли поне силно влияние върху нея? Просто не се чувствам комфортно да създам армия от роботи тук и след това да бъда отстранен заради някакви глупави препоръки от ISS и Glass Lewis … Просто мисля, че трябва да има достатъчно право на глас, за да имам силно влияние, но не толкова, че да не мога да бъда уволнен, ако полудея.“

Годишното събрание на Tesla ще се проведе на 6 ноември, тъй като групата е изправена пред спад в продажбите в Европа. Продажбите на производителя на електромобили в Европейския съюз са спаднали с 36,6% през август до 8220, според най-новите данни на Acea, Европейската асоциация на автомобилните производители. Това означава, че продажбите са спаднали с 42,9%, което е с 64 364 единици по-малко от същия период на миналата година до 85 673.