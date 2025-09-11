И радикалната левица внесе искане за вот на недоверие на Фон дер Лайен

След крайната десница и радикалната левица в Европарламента внесе искане за вот на недоверие на Урсула фон дер Лайен, предаде Франс прес. Шансът за успех на тази инициатива е почти нулев, отбелязва агенцията.

Лидерката на парламентарната група на радикалнолевите в Европарламента, французойката Манон Обри заяви, че е събрала нужните 72 подписа, за да депозира искането за вот на недоверие, по което може дебатите да се проведат в Страсбург след няколко седмици.

За да аргументира тази инциатива, Обри заяви, че обвинява ЕС в „съучастие в геноцида в Газа“, упреквайки го, че си затваря очите относно ситуацията в Близкия изток.

Фон дер Лайен повиши тон срещу израелското правителство вчера, като предложи санкции срещу екстремистките израелски министри и частично преустановяване на споразумението за асоцииране между ЕС и Израел по търговските въпроси. Според Манон Обри това са половинчати мерки, които идват прекалено късно. Тя допълва, че те трудно ще бъдат приети от страните членки, между които съществува дълбоко различие по този въпрос.

Радикалната левица критикува освен това споразумението, сключено в края на юли с Доналд Тръмп, дефинирайки го като васализация спрямо САЩ, допълва още Манон Обри. Тя критикува и споразумението за свободна търговия със страните от МЕРКОСУР и "неговите ужасяващи последици за околната среда".

Този вот на недоверие от страна на радикалната левица, подобно на предложението, внесено от крайната десница, са обаче обречени на провал, защото десницата, центристите и социалдемократите нямат намерение да свалят Урсула фон дер Лайен от власт.

Инициативата на радикалната левица и на крайната десница са две различни инициативи и двата политически блока в ЕП не смятат да подкрепят взаимно предложенията си за вот на недоверие. Инициативата на крайната десница от групата „Патриоти за Европа“ беше внесена от нейният председател, французина Жордан Бардела. Групата на радикалната левица обвинява крайнодесните в расистки и „мухлясали обсесивни идеи“.

Още в началото на месеца Бардела заяви, че ще поиска вот на недоверие на Фон дер Лайен, за да оспори по този начин търговското споразумение на ЕС с МЕРКОСУР, което той дефинира като "предателство спрямо земеделците и околната среда. Вчера Бардела разкритикува и споразумението на ЕС със САЩ за митата, което той нарече капитулация и символ на един обезоръжен и изгубил надеждността си ЕС, припомня Франс прес.

В началото на юли ЕП с голямо мнозинство отхвърли вот на недоверие срещу Фон дер Лайен, внесено от крайната десница.

Представителка на европейските десноцентристи от Европейската народна партия, Фон дер Лайен не избегна обаче критики от страна на своите центристки и социалдемократичеси съюзници относно методите си на действие. Те я упрекват и във флиртуване с крайната десница с цел поставяне под въпрос на някои екологични разпоредби.

Дебатите по вотовете на доверие ще позволят да се провери дали е отслабнало проевропейското мнозинство в ЕП, което вчера Фон дер Лайен се постара да успокои по време на речта си за приоритетите й за идните 12 месеца, пише БТА.