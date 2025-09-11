Ракетата, ударила правителствена сграда в Киев, била пълна с части от САЩ и Европа

Руска крилата ракета, която удари правителствена сграда в центъра на Киев в неделя, е била пълна с десетки чуждестранни части, включително чипове и други електронни компоненти, произведени в Съединените щати, съобщиха украински официални лица във вторник.

Ракетата „Искандер 9М727“, която удари сградата, не е експлодирала, най-вероятно защото е била повредена от украинските противовъздушни системи, заяви Владислав Власюк, президентски комисар на Украйна по политиката на санкциите.

Власюк публикува снимки на повредената ракета, както и списък с компоненти, които преди това са били открити в идентични ракети.

Списъкът включва 35 части, произведени от американски компании, включително Texas Instruments, Analog Devices, Altera и други, както и компоненти, произведени от японски, британски и швейцарски компании. Серийните номера показват, че някои от тези части са произведени преди години, но други са посочени като произведени наскоро, включително след началото на непровокираната пълномащабна инвазия на Русия в Украйна през 2022 г.

Много западни държави, включително четирите посочени в списъка, публикуван от Власюк, наложиха строги санкции и контрол върху износа на такива компоненти, за да предотвратят използването им от Русия.

Но Москва е намерила начини да ги избегне.

CNN се свърза с компаниите, изброени от Власюк, за коментар.

Infineon Technologies, немската компания, която сега притежава американската Cypress Semiconductor – един от производителите в списъка – заяви пред CNN, че е предприела „обширни мерки“, за да гарантира, че нейните артикули няма да се озоват в Русия.

Говорител на компанията заяви, че Infineon Technologies е спряла всички директни и индиректни доставки до Русия и че разполага с инструменти, за да гарантира спазването на изискванията от страна на своите клиенти.

„(Ако) получим осезаеми доказателства, че компании, с които имаме бизнес отношения, търгуват с Русия, ние прекратяваме доставката и изискваме разяснения от въпросната компания“, каза говорителят.

Компанията обаче произвежда около 30 милиарда чипа всяка година, което според говорителя прави „трудно контрола върху продажбите през целия жизнен цикъл на даден продукт“.

Други компании, изброени от Власюк, не отговориха на въпросите на CNN.

Texas Instruments вече заяви, че е спряла да продава продукти в Русия и Беларус през февруари 2022 г. и че всякакви доставки на нейни чипове в Русия са незаконни и неоторизирани.

Власюк каза, че въпреки че тази конкретна ракета все още включва десетки части, произведени на Запад, тя съдържа по-малко такива компоненти в сравнение с ракетите, анализирани по-рано по време на войната.

„Има по-малко компоненти от Европа и САЩ и повече от Русия и Беларус“, каза той, добавяйки, че украинското правителство е информирало съюзниците си за откритите части „в отговор на санкциите“.

Повечето от чуждестранните части, открити в ракетата, са така наречените компоненти с двойна употреба, което означава, че първоначално са били проектирани за гражданска употреба, но могат да се използват и за военни цели.

Те включват американски чипове, предназначени за употреба в битова електроника, интелигентни устройства или игрални джаджи, пренасочени за руски управляеми бомби, ракети и дронове.

Въпреки усилията на американските фирми да попречат на Москва да използва техните продукти, разследване на Постоянната подкомисия по разследвания на Сената установи миналата година, че произведените в САЩ компоненти „продължават да насочват и захранват руските оръжия, които убиват украинци ежедневно“.

Подкомисията заяви, че компании, базирани в други страни, включително Китай, Казахстан и други, са успели да закупят тези части и след това да ги продадат на Русия.