Новини

Франция ще разположи три изтребителя, за защита на полското въздушно пространство

Това съобщи Еманюел Макрон

11.09.2025 | 23:45 ч. Обновена: 12.09.2025 | 00:23 ч. 9
Снимка: Reuters

Президентът Еманюел Макрон заяви, че Франция ще разположи три изтребителя, за да „помогне за защитата на полското въздушно пространство“.

Съобщението дойде, след като Варшава обвини Русия в нападение с дронове на нейна територия, предаде АФП.

„След нахлуването на руски дронове в Полша, реших да разположа три изтребителя „Рафал“, за да помогна за защитата на полското въздушно пространство и източния фланг на Европа заедно с нашите съюзници от НАТО. Няма да се поддадем на засилващата се заплаха от Русия“, написа Макрон в X.

Еманюел Макрон Полша
