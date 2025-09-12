IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
16 професионални бойци от десет държави излизат на ринга на SENSHI 28

Бойната карта и битките вече са ясни

12.09.2025 | 01:00 ч. Обновена: 12.09.2025 | 02:15 ч. 0

Остават два дни до началото на SENSHI 28 - бойната карта и битките вече са ясни.

16 професионални бойци от десет държави ще вдигат градуса на настроението и ще ни предложат незабравими емоции. Гвоздеят на програмата е Grand Prix в тежка категория.

Ще станем свидетели на още три срещи, в които участие ще вземат трима родни състезатели - Константин Стойков, Валери Атанасов и Драгомир Петров.

Три от големите легенди в кикбокса - Семи Шилд, Ернесто Хуст и Анди Зауер вече са в България за поредното издание на SENSHI и споделиха очакванията си.

"Бойците тук винаги са нахъсани", каза Хуст, цитиран от Bulgaria ON AIR.

Първият SENSHI Grand Prix турнир ще се проведе на 13 септември от 19:00 часа. 

Вижте повече във видеото.

Тагове:

SENSHI 28
