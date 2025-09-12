16 професионални бойци от десет държави излизат на ринга на SENSHI 28

Остават два дни до началото на SENSHI 28 - бойната карта и битките вече са ясни.

16 професионални бойци от десет държави ще вдигат градуса на настроението и ще ни предложат незабравими емоции. Гвоздеят на програмата е Grand Prix в тежка категория.

Ще станем свидетели на още три срещи, в които участие ще вземат трима родни състезатели - Константин Стойков, Валери Атанасов и Драгомир Петров.

Три от големите легенди в кикбокса - Семи Шилд, Ернесто Хуст и Анди Зауер вече са в България за поредното издание на SENSHI и споделиха очакванията си.

"Бойците тук винаги са нахъсани", каза Хуст, цитиран от Bulgaria ON AIR.

Първият SENSHI Grand Prix турнир ще се проведе на 13 септември от 19:00 часа.

Вижте повече във видеото.