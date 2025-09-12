Селена Гомес похвали годеника си Бени Бланко

Селена Гомес призна, че годеникът ѝ Бени Бланко я кара да се чувства като нормална жена. 33-годишната певица и актриса е много известна от дете. И явно музикалният продуцент ѝ помага да остане земна.

"Оценявам сърцето му, добротата му, странностите му... Той е един от хората, които най-много ме заземяват в живота ми, и той ме кара да се чувствам много нормална", посочи брюнетката пред "Allure".

Звездите започнаха връзката си през лятото на 2023 г.

Още за връзката четете в teenproblem.net