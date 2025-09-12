IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Селена Гомес похвали годеника си Бени Бланко

Помага ѝ да се чувства нормална

12.09.2025 | 00:30 ч. Обновена: 12.09.2025 | 02:14 ч. 2
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Селена Гомес призна, че годеникът ѝ Бени Бланко я кара да се чувства като нормална жена. 33-годишната певица и актриса е много известна от дете. И явно музикалният продуцент ѝ помага да остане земна.

"Оценявам сърцето му, добротата му, странностите му... Той е един от хората, които най-много ме заземяват в живота ми, и той ме кара да се чувствам много нормална", посочи брюнетката пред "Allure".

Звездите започнаха връзката си през лятото на 2023 г.

Още за връзката четете в teenproblem.net

звезди Бени Бланко Селена Гомес двойка
