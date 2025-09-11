“Златният” Овален кабинет на Тръмп е обзаведен с дрънкулки за 58 долара?

“Златният“ Овален кабинет на Доналд Тръмп е обект на подигравки от онлайн потребители, след като декорациите бяха определени като дрънкулки, струващи 58 долара от Home Depot.

В миналото президентът се е хвалил, че е преобразил Овалния кабинет с”24-каратово“ злато, включително златни медальони над камината, огледала в стил Рококо, окачени над вратите, а също и златни орли, кацнали на страничните масички на офиса.

Девет месеца след началото на втория му мандат, златните дрънкулки са по-забележими по време на посещения на чуждестранни лидери и пресконференции.

Тръмп твърди, че сам е поел сметката за тези декорации и обзавеждането не е струвало нито цент на американския данъкоплатец.

President Trump's Oval Office has been drenched in gold, from curtains to frames to moldings. His heavy use of gold coincides with his "image of power," says the Miller Center's Barbara Perry.https://t.co/3MMdF4UMoa#Trump #DonaldTrump #PresidentTrump #OvalOffice #WhiteHouse — Miller Center (@Miller_Center) September 4, 2025

Последни публикации в социалните медии обаче предполагат, че декорациите се продават от Home Depot като аксесоари “Направи си сам“, предлагани на пазара като “полиуретанови апликации“ за 58 долара.

Според друг доклад на Inside Edition се твръди, че няколко от тези декорации са пластмасови форми, закупени от Home Depot, боядисани в златисто.

След разкритието, потребителите онлайн започнаха да се подиграват на очевидната любов на Тръмп към евтиното злато.

“Кой е идиотът, който украси Овалния кабинет със златни, боядисани със спрей пластмасови отливки от Home Depot“, написа един потребител в социалната мреца X.

Друг анти-Тръмп потребител на X с името @AntiTrumpCanada добави: “Представете си, че управлявате свободния свят и все още декорирате като съпругата на разорен мафиот в Джърси.“

По време на скорошно интервю с водещата на Fox News Лора Инграм, Тръмп се похвали със златните ангелски декорации, поставени над вратите на Овалния кабинет. “Това са ангели. Казват, че ангелите носят късмет, а ние се нуждаем от много късмет в тази страна с това, което са направили през последните четири години”, каза Тръмп тогава.

По-рано този месец министърът на здравеопазването и социалните услуги Робърт Ф. Кенеди-младши похвали “ангажимента на президента към златния стандарт на науката“.

“Единственият “златен стандарт“, който съм виждал, са кичозните златни джунджурии от Home Depot из целия Овален кабинет“, написа друг потребител на X.

Според The ​​Mirror, златната треска на Тръмп се простира чак до бюрото му, където стои голямо преспапие, щамповано със собственото му име.

“Единственото нещо по-кичозно от това са глупавите златни листчета, които намериха в Home Depot и залепиха по стените на Овалния кабинет“, написа друг потребител, против Тръмп, в X.

“Направено е с най-висококачествено злато и той сам плаща за него“, каза служител на Белия дом пред Daily Mail.

Преди да влезе в политиката, Тръмп изгради луксозна марка, която включва голф игрища от световна класа, мезонети и частни курорти за социални клубове.