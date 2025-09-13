Трансдъщерята на Мъск дефилира на Седмицата на модата в Ню Йорк

Трансджендър дъщерята на Илон Мъск, Вивиан Уилсън, дебютира на подиума на Седмицата на модата в Ню Йорк. Уилсън носеше яркочервена рокля с лилав колан с надпис “Мис Южна Каролина“ на ревюто на Алексис Битар в театър “Абронс“ в Долен Ийст Сайд на Манхатън.

Тя разказа накратко за преживяването в Instagram акаунта на Битар, докато дизайнерът обясни концепцията зад ревюто.

“Току-що дебютирах с презентацията си за пролет/лято 2026. Тема: Мис САЩ 1991: последователност от мечти, история за женомразство, неконтролирани хищници, обективизация и транс права. Имаше силно усещане за сюрреализъм и вдъхновение от Blue Velvet и Carrie с щипка Virgin Suicides“, написа дезайнерът.

“Благодаря ти, че ми се довери [Вивиан] и ме почете с първото си шоу като Мис Южна Каролина”, обърна се Битар към Вивиан.

Уилсън публикува снимка в Instagram, в която празнува края на шоуто: “Първото шоу за 2026 г. е готово, много е страхотно.“

По-рано този месец дъщерята на Мъск разкри, че “няма много пари“ и живее със съквартиранти, след като е прекъснала връзките си с баща си, който е най-богатият човек в света.

Вивиан Уилсън се скара с баща си през 2022 година, а причината беше решението ѝ да се трансформира в жена.

Докато водеше кампания от името на Тръмп и други републиканци от MAGA, Мъск заяви, че Уилсън е “убита от вируса на будния ум“, което накара най-голямото му дете да го нападне в социалните мрежи и да му напомни, че не е мъртва.

В интервю за The Cut, Уилсън хвърли светлина върху живота си в Лос Анджелис без финансовата подкрепа на известния си баща.

“Хората предполагат, че имам много пари. Нямам стотици хиляди долари на разположение“, каза 21-годишната амбициозна моделка.

“Майка ми е богата, нали? Но очевидно другият [Мъск]... е невъобразимо богат”, каза Уилсън по адрес на родителите си.

Днес момичето живее с трима съквартиранти, защото така е “по-евтино“ и дори обмисля дали е финансово изгодно да се запише в колеж през есента.

Уилсън каза, че няма никакво желание да бъде “супербогата“ според стандартите на баща си, но оценява, че има достатъчно пари, за да си осигури покрив над главата, да си позволи храна и все пак да ѝ остават “някакви разходни средства, което е много по-голям късмет от повечето хора на моята възраст в Лос Анджелис”, добави тя.

За разлика от това, нетното богатство на Мъск се оценява на около 413 милиарда долара.