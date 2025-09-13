Руски дрон навлезе и в румънското въздушното пространство

Румънското министерство на отбраната съобщи, че въздушното пространство на страната е било нарушено от дрон по време на руска атака срещу инфраструктура в съседна Украйна, предаде АФП.

Инцидентът стана, след като Полша осъди навлизането на руски дронове в нейното въздушно пространство и призова Москва да избягва по-нататъшни „провокации“.

Румъния, член на НАТО, е имала няколко случая на паднали отломки от дронове на нейна територия, откакто Москва нахлу в Украйна, особено след като Русия засили атаките срещу украинските пристанища.

Страната вдигна по тревога два изтребителя F-16 в късните часове на 13 септември, за да наблюдават ситуацията след ударите срещу Украйна, се казва в изявление на министерството на отбраната.

Самолетите „засекли дрон във въздушното пространство на страната“ и го проследили, докато „изчезнал от радара“ близо до селцето Чилия Веке, допълва съобщението.

Дронът „не е прелетял над населени места и не е представлявал непосредствена заплаха за безопасността на населението“, уточнява министерството.