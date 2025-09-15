IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп плаши с национално извънредно положение

То е заради отказа на кмета на Вашингтон полицията да си сътрудничи с имиграционните

15.09.2025 | 12:17 ч. Обновена: 15.09.2025 | 13:36 ч.
Американският президент Доналд Тръмп днес заяви, че ще обяви национално извънредно положение и ще наложи федерален контрол над столицата Вашингтон, след като кметът на града Мюриъл Баузър каза, че местната полиция няма да си сътрудничи с имиграционните и митническите органи, предаде Ройтерс.

Въпросът е свързан с предоставянето на информация за лица, които живеят или влизат незаконно в Съединените щати.

Решението на президента бе обявено, след като няколко хиляди протестиращи излязоха по улиците този месец във връзка с разположените от Тръмп през август части на Националната гвардия в столицата с цел "връщане на закона, реда и обществената сигурност".

"Само след няколко седмици. "Мястото" е абсолютно процъфтяващо за първи път от десетилетия, на практика без престъпления", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл".

Той обвини "радикализираните леви демократи" за натиск над Баузър да информира правителството за нежеланието за сътрудничество с имиграционните власти, пише БТА.

Тръмп Вашингтон извънредно положение
