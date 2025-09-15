IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 14

Тръмп вече е готов да наложи санкции срещу Русия

Иска обаче Европа да наложи съизмерими санкции

15.09.2025 | 07:17 ч. Обновена: 15.09.2025 | 08:24 ч. 7
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е готов да наложи санкции на Русия, но Европа трябва да действа по начин, който е съизмерим с този на Съединените щати, предаде Ройтерс.

„Европа купува петрол от Русия. Не искам да купуват петрол“, заяви Тръмп пред репортери снощи. 

„А санкциите, които налагат, не са достатъчно строги. Аз съм готов да наложа санкции, но те ще трябва да засилят своите санкции, за да бъдат съизмерими с моите“, добави американският президент.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

доналд тръмп русия санкции
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem