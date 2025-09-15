IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Нетаняху вярва, че САЩ са плътно зад Израел

Посещението на Марко Рубио било "ясно послание" за това

15.09.2025 | 14:08 ч. Обновена: 15.09.2025 | 15:45 ч. 13
Снимка: Reuters

Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че посещението на американския държавен секретар Марко Рубио е „ясно послание“, че Съединените щати заемат страна с Израел, предаде АФП.

„Вашето присъствие тук днес е ясно послание, че Америка стои зад Израел“, каза Нетаняху, който също похвали президента Доналд Тръмп за подкрепата му към страната.

Той добави, че Тръмп „е най-големият приятел, който Израел някога е имал в Белия дом“, по време на съвместна пресконференция след разговорите с Рубио.

