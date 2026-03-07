Транссексуалната дъщеря на Илон Мъск дойде без сутиен на Седмицата на модата в Париж

Транссексуалната дъщеря на Илон Мъск, Вивиан Уилсън, беше на представянето на есенно/зимната колекция на дамското облекло на Acne Studios по време на Седмицата на модата в Париж в четвъртък.

21-годишната американска манекенка не беше на подиума, а гледа ревюто от първия ред с Лесли Биб и Розана Аркет.

Вивиан, която не общува с баща си – основателя на Tesla от 2020 г., изглеждаше модерна с визия без сутиен в мрежест топ и кафяви кожени панталони.

Тя добави зелено яке към визията, като същевременно сложи и странни аксесоари под формата на оранжеви авиаторски слънчеви очила и чанта с масивни сребърни бижута.

Вивиан носеше дългите си руси кичури в свободна права прическа, като същевременно избра минимален грим за по-естествен вид.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg