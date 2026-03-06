Асен Василев: Искаме мандат от българските граждани за 121 депутати

Искаме мандат от българските граждани за 121 депутати, каза председателят на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Асен Василев в предаването „Панорама“ на Българската национална телевизия (БНТ). От тях зависи дали ще ни го дадат, каза Василев.

По негови думи основната задача на новия парламент ще бъде да се избере нов Висш съдебен съвет (ВСС) и инспекторат към него.

Видяхме през последните пет години, че истинската реформа няма как да стане в коалиция, коментира още той. Според него реформите в коалиция не работят, защото „всеки гледа как да спъне другарчето си“.

На въпрос за американските военни самолети на летище „Васил Левски“ – София Василев отговори, че е трябвало да стане ясно защо са там преди да бъдат разположени. Друг е въпросът защо са на гражданското летище, коментира още той. Това е трябвало да бъде обявено преди да се случи, каза Василев.

„Служебният кабинет е формиран от президента Илияна Йотова и Андрей Гюров, както е по Конституцията“, каза още Василев. „Ако МВР беше наше, вътрешен министър щеше да е Бойко Рашков“, коментира още той.

Асен Василев посочи още, че няма причина за отлагане на гласуването на удължителния бюджет на комисия. „В рамките на седмица трябва да мине на две четения, а това не се случва толкова лесно“, посочи той. Най-важното нещо е какво ще се случи с икономиката на държавата, а не някой да спъне другарчето, коментира още Василев.

По повод ситуацията в Близкия изток Василев посочи, че има опити за насаждане на страх. В момента войната е поне една държава по-далеч от тази в Украйна, посочи той.