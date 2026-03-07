Иранският посланик у нас: Няма риск за България, Иран няма да се предаде

Българският народ се притеснява заради присъствието на американски самолети в София, заяви дипломатът

Иранският посланик Али Реза Ирваш бе категоричен, че няма никаква пряка опасност или риск за България, дори и американските самолети на НАТО да останат на летище "Васил Левски". Това каза той в специално интервю пред Bulgaria ON AIR в предаването "Опорни хора".

"В момента българският народ се притеснява заради присъствието на тези самолети в София. Това не е войната, която българският народ води... Той много добре знае, че войната не е хубаво нещо. И в момента се води неравна битка между едните и другите. Аз се опитвам да разбера тревогите на българите и така да ги предам, че в моята държава да не се създаде недоразумение, че българският народ е съучастник. В момента няма такова усещане... Сигурен съм, че натискът от страна на обществеността ще доведе дотам, че тези самолети да бъдат премахнати оттук, а българският народ да няма усещането, че е съучастник в кръвопролитията срещу иранския народ", каза още дипломатът.

Али Реза Ирваш бе категоричен, че Иран няма да се предаде под натиска на Израел и САЩ.

Посланикът коментира и атаките към съседните страни.

"От самото начало нашите атаки не са били насочени към съседните държави и техните народи. Нашите атаки бяха насочени към американските бази, които се намират в тези държави. Естествено е, че когато биваш нападан от една страна, да отговаряш на тези атаки. Винаги сме изразявали съжаление, че тези бази се намират на територията на наши стари приятели и братски народи", заключи негово превъзходителство Али Реза Ирваш.

Вижте целия разговор във видеото