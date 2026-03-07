САЩ удариха училище в Иран, загинаха над 160 деца

Американската армия вероятно носи отговорност за удара срещу начално училище в град Минаб в Южен Иран, при който са загинали над 160 деца.

Това съобщава CNN. Според телевизията САЩ най-вероятно стоят зад най-тежката атака с цивилни жертви по време на едноседмичния военен конфликт между САЩ и Израел от една страна и Иран от друга. Медията се позовава на сателитни изображения, на които се вижда база на Корпуса на гвардейците на ислямската революция в непосредствена близост до началното училище, както и кратери върху няколко обекта в района, включително върху самото училище.

По думите на експерти точността на удара - нанесен директно в централните части на сградите - подсказва използване на взривно оръжие, най-вероятно изстреляно по въздух. Сателитни снимки от декември показват десетки хора на терен, който изглежда като хандбално игрище в училището. Стената между учебното заведение и базата на Корпуса на гвардейците на ислямската революция не сочи към умишлено прицелване в цивилен обект, но според CNN е възможно да е станала грешка при насочването или в разузнавателната оценка.

Израелските военни твърдят, че не са извършвали действия в този район. От американска страна заявяват, че "цивилни цели не са били обект на нападения" и подчертават, че проверката по случая продължава, за да бъде установена пълната отговорност.

Ройтерс също съобщи, че американски военни следователи допускат възможността именно САЩ да са отговорни за атаката срещу училището в Иран, но засега не са стигнали до окончателен извод. По информация на агенцията не се изключва и вариантът да се появят нови доказателства, които да оневинят САЩ и да насочат към друг извършител.

Преди три дни министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет потвърди, че американските военни разследват случая. Училището за момичета в Минаб, в южната част на Иран, е било ударено на 28 февруари - в първия ден от американско-израелските атаки срещу страната. Според иранския посланик в ООН в Женева Али Бахрейн при нападението са били убити най-малко 165 ученици и учители.