IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 131

Песков: Киев да направи всичко възможно, за да бъдат преговорите успешни

Крайно време е, каза говорителят на Кремъл

06.03.2026 | 21:34 ч. 11
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

"Крайно време е Киев да поеме отговорност и да направи всичко, за да гарантира успеха на преговорите", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред телевизионния репортер Павел Зарубин.

"Както каза [руският президент Владимир] Путин, що се отнася до преговорния процес, е крайно време някой в ​​Киев да поеме отговорност - на теория това трябва да е Зеленски - и да направи всичко, за да бъдат преговорите успешни. Те са добре запознати с това какво трябва да се направи“, посочи Песков, цитиран от руските медии.

Свързани статии

Ситуацията за Украйна се влошава с всеки изминал ден, тъй като Киев продължава да пренебрегва подобни стъпки, отбеляза говорителят на руския президент. 

"Оттук и тяхната тревожност, граничеща с истерия. Мисля, че ситуацията ще продължи да се влошава“, каза в заключение Песков.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Кремъл Дмитрий Песков Русия войната в Украйна преговори постигане на мир Путин Зеленски
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem