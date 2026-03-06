"Крайно време е Киев да поеме отговорност и да направи всичко, за да гарантира успеха на преговорите", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред телевизионния репортер Павел Зарубин.

"Както каза [руският президент Владимир] Путин, що се отнася до преговорния процес, е крайно време някой в ​​Киев да поеме отговорност - на теория това трябва да е Зеленски - и да направи всичко, за да бъдат преговорите успешни. Те са добре запознати с това какво трябва да се направи“, посочи Песков, цитиран от руските медии.

Ситуацията за Украйна се влошава с всеки изминал ден, тъй като Киев продължава да пренебрегва подобни стъпки, отбеляза говорителят на руския президент.

"Оттук и тяхната тревожност, граничеща с истерия. Мисля, че ситуацията ще продължи да се влошава“, каза в заключение Песков.