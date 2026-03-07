Оптимизъм: Министерството на туризма очаква добър летен сезон

Министерството на туризма очаква добър летен сезон, заяви служебния министър Ирена Георгиева пред Дарик радио.

Георгиева посочи, че няколко фактора трябва да бъдат обединени от администрацията за подготовката на сезона. На първо място това е подготвеността и подготовката на туристическия бранш. В тази връзка тя съобщи, че в края на миналата седмица е провела срещи с представители на туристическия бизнес както на Северното Черноморие, така и на Южното.

Друг важен елемент е готовността на общините, защото от тях в много голяма степен зависи инфраструктурата в туристическите курорти, осигуряването на чистотата в тях, както и удобната среда, в която да почиват туристите. Министър Георгиева вече е имала разговори с представители на община Варна и с кмета на община Бургас.

Не на последно място са контролните органи, които да съблюдават за реда и сигурността на туристите. Вероятно в началото на април ще направим среща с тях, посочи служебният министър.

Тя уточни, че в момента текат пролетните туристически изложения, като през тази седмица е било най-голямото туристическо изложение – ITB Berlin.

„Имах възможност да разговарям с наши партньори, от които зависи всъщност интересът на техните туристи към България. Имаме очаквания за един добър летен сезон“, коментира Ирена Георгиева. Тя допълни, че подготовката на сезона върви добре и се надява да няма извънредни обстоятелства, които да я смутят.