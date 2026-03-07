Игри за напреднали: Тръмп е планирал среща със Си, какви карти ще разкрият?

В края на този месец президентът на САЩ Доналд Тръмп е планирал да посети Китай за важна среща на върха с китайския лидер Си Дзинпин, първата от евентуално четири срещи между двамата лидери през 2026 г. Планираната тридневна среща на върха идва след дискусиите, които лидерите проведоха през октомври 2025 г. в кулоарите на форума за Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество в Пусан, Южна Корея, където постигнаха крехко примирие, за да успокоят нарастващото икономическо напрежение в отношенията между САЩ и Китай. Тръмп и Си се съгласиха да се откажат за една година от много от драконовските мерки, които техните страни бяха наложили или заплашваха да наложат една на друга през предходните месеци. Съединените щати се отказаха от заплахата от високи тарифи и спряха голямото разширяване на списъка с китайски компании в списъка на организациите на Министерството на търговията на САЩ, което ограничава достъпа им до американски бизнес по съображения, свързани с националната сигурност или външната политика. Китай, от своя страна, отмени отказа си да купува американски селскостопански продукти и премахна мащабните ограничения върху износа на критични минерали, от които зависят Съединените щати и много други индустриални икономики. Споразумението остави двете страни доста близо до началото им преди икономическия конфликт по-рано през 2025 г.

Чуждестранните капитали и световните фондови пазари приветстваха резултата, защото алтернативата на по-нататъшна ескалация би била много по-лоша. Но преговорите оставиха незасегнати критично важни икономически въпроси – включително тарифите за претоварване, които Съединените щати заплашиха да наложат на страните, внасящи междинни продукти от Китай за използване в крайните продукти, които изнасят за Съединените щати. Нямаше и дългосрочни споразумения относно ограниченията върху износа на редкоземни елементи от Китай или висок клас полупроводници от Съединените щати. Освен това, трайността на примирието е застрашена от постоянните търкания в други области на конкуренцията между САЩ и Китай, включително тенденцията на всяка страна да използва икономически санкции като средство за принуда по неикономически въпроси и да отвръща твърдо, когато подобни санкции бъдат наложени срещу нея.

Тези заключения са преувеличени. Китай несъмнено е велика сила и отдавна има способността да създава сериозни проблеми на Съединените щати и техните партньори, както във военно, така и в икономическо отношение. Това предимство само се увеличава, тъй като военната, икономическата и технологичната мощ на Китай продължава да се покачва – траектория, която трябва да се вземе сериозно. Но Китай все още не е глобален равностоен на Съединените щати. Това, че усилията на САЩ да оказват влияние върху Китай в началото на 2025 г. са били лошо замислени и следователно не са довели до много положителни резултати, не означава, че Китай може да се мери със Съединените щати по отношение на всеобхватна национална мощ. Всяко китайско възприятие за обратното би могло да накара Пекин да приеме асертивна и потенциално дестабилизираща политика в Азия, пише Foreign Affairs.

Съединените щати се радват на различни предимства пред Китай. Не на последно място сред тях е несравнимата мрежа на Вашингтон от над 60 съюзници и партньори в областта на сигурността, която включва почти всички развити икономики в света. Междувременно партньорите на Китай в областта на сигурността са предимно държави-престъпници. Русия е спъната от до голяма степен неуспешната си война на изтощение в Украйна; Иран е силно отслабен от вътрешни сътресения, икономически санкции и военни атаки от страна на Съединените щати и Израел; а непредсказуемата, но напориста Северна Корея създава повече проблеми за външната политика на Пекин – по-специално за отношенията му с Япония и Южна Корея – отколкото предлага решения на стратегическите предизвикателства пред Китай.

Китай е модернизирал армията си

и е развил забележителни военни способности, които би могъл да използва в потенциален конфликт в западната част на Тихия океан, но все още се конкурира със Съединените щати само по оценки за потенциален конфликт в близки райони в Азиатско-тихоокеанския регион. Докладите за военни игри, в които китайските сили побеждават американските военни, например, винаги се основават на сценарии близо до Тайван, точно на прага на Китай, а не в Пуерто Рико, Гренландия или Близкия изток. Въпреки впечатляващата си военна модернизация, на Китай му липсва конвенционалната проекция на сила, от която би се нуждаел, за да оспори американското или съюзническото си превъзходство навсякъде извън непосредственото си обкръжение.

И по икономически причини Съединените щати имат по-голямо влияние върху Китай, отколкото обратното. Китай има монопол върху редкоземните елементи и активните фармацевтични съставки, което създава сериозни проблеми за Съединените щати. Но сега, когато тази реалност е обърната на всеобщо внимание, политиците в различни страни знаят, че трябва да предприемат действия, за да гарантират, че монополите на Пекин върху веригата за доставки няма да бъдат постоянен китайски актив. Освен това, както политологът Виктор Ча отбеляза наскоро във Foreign Affairs, китайската икономика остава зависима от промишлените ресурси на Съединените щати и техните регионални съюзници и партньори. Въпреки значителните усилия за диверсификация на енергийните си доставки, Пекин все още разчита на морски внос от Близкия изток, Африка или Латинска Америка за по-голямата част от своите петролни нужди. И тъй като вътрешното търсене на произведени стоки в Китай остава слабо, достъпът на страната до експортните пазари е все по-важен за гарантиране на непрекъснат растеж. Търговският излишък на Китай скочи рязко до нива, исторически за която и да е държава, като се приближи до 1 трилион долара през 2024 г. и надмина това число през 2025 г. Съмнително е, че чуждестранните пазари ще продължат да абсорбират китайски продукти с тези темпове, но докато Пекин не успее да основава икономиката си по-солидно на вътрешното потребление, той ще остане зависим от чуждестранните пазари за бъдещ растеж.

Съществува и ядреният еквивалент на икономическия ливъридж на САЩ: зависимостта на чуждестранните финансови институции от достъпа до щатския долар. В малко вероятния, но възможен случай, ако Вашингтон наложи мащабни финансови санкции срещу големите държавни банки и китайски компании на Китай, тези институции биха се затруднили много да функционират в международен план. Въпреки опитите на Китай да се предпази от тази уязвимост чрез интернационализиране на юана, доларът ще остане световната резервна валута дълго след като задушаващата хватка на Китай върху редкоземните елементи и фармацевтичните съставки – основното му икономическо оръжие – бъде премахната. Подобно на почти всички страни, Китай все още разчита до голяма степен на способността да извършва финансови транзакции в щатски долари и вероятно ще го прави в продължение на години.

Оставащите уязвимости на Китай не бива да правят американците самодоволни. Страната има много начини да се противопостави на по-могъщи Съединени щати. Нещо повече, както твърди изследователят на международните отношения Робърт Джервис, възприятията са поне толкова важни, колкото и реалността в световната политика. Възприятието сред много китайски елити, че Пекин е надделял в ескалацията и последвалата деескалация на икономическия конфликт с Вашингтон през 2025 г., вероятно ще има реални последици.

Последният път, когато Китай беше прекалено самоуверен в нарастващата си мощ, беше след финансовата криза от 2008 г., когато икономиката му претърпя по-малко щети и се възстанови по-бързо от тази на Съединените щати и техните съюзници и партньори. Произтичащата от това прекалена вяра на Пекин в относителната му национална сила доведе до негативна тенденция във външната политика на Китай. Както посочих в статия от 2011 г. за Foreign Affairs , възприемането на арогантна и некооперативна външнополитическа позиция от страна на Пекин през 2010 г. спрямо Индия, Япония, Южна Корея и членовете на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия унищожи дипломатическата добронамереност, която Пекин беше насърчавал в региона от средата на 90-те години на миналия век. До края на 2010 г. Китай успя да отчужди почти всички свои съседи с изключение на Русия.

Китайската външна политика може би сега се връща към тази негативна тенденция на свръх самоувереност и напористост. Пекин наложи икономически санкции на Япония заради публичните предположения на премиера Санае Такаичи, че Япония може да играе роля в конфликт в Тайванския проток (въпреки че санкциите само повишиха популярността на Такаичи у дома). След като Тръмп обяви пакет от продажби на американско оръжие на Тайван на стойност 11 милиарда долара в края на 2025 г., китайските военни проведоха обширни учения и разположиха силите си по-близо до главния остров на Тайван, отколкото в миналото. Китай също така засили военното и паравоенното си присъствие в спорни райони на Южнокитайско море и изгражда физически структури въпреки възраженията на Сеул в изключителната икономическа зона на Южна Корея в Жълто море, която разделя двете страни. Накратко, 2026 г. започва да прилича много на 2010 г.

Потенциал за засилване на напрежението в отношенията между САЩ и Китай съществува и в Европа, Близкия изток и Латинска Америка. Може да се очаква, че един уверен Пекин ще се противопостави твърдо на всякакви наказателни мерки на САЩ срещу Китай заради различията им в тези региони, черпейки вдъхновение от ограничените последици, с които в крайна сметка се сблъска от подобна ескалация в месеците преди примирието в Пусан. В Европа засиленото напрежение може да възникне в контекста на войната в Украйна. Тръмп вероятно ще става все по-разочарован от нежеланието на руския президент Владимир Путин да договори мирен договор добросъвестно за прекратяване на войната. Ако Тръмп искаше да увеличи съществуващия икономически натиск върху Москва, заплахата с вторични санкции срещу Китай - най-големият икономически поддръжник на Русия - би била логичен път за промяна. Това е път, който Тръмп вече пое с Индия в отговор на покупките ѝ на руски петрол по време на войната.

В Латинска Америка Пекин едва ли би харесал отстраняването на Николас Мадуро от власт във Венецуела от американските военни,

особено след като това се случи ден след като антураж от китайското външно министерство го посети в Каракас. Китай имаше тесни икономически и дипломатически отношения с Венецуела на Мадуро, включително големи инвестиции в петролния сектор на страната. Си вероятно е донякъде успокоен, че администрацията на Тръмп е решила да не подбужда продемократична революция във Венецуела. Но оставащ потенциален проблем за Пекин е идеята, че смелият ход на Вашингтон в Каракас може да бъде част от по-широки усилия за намаляване на китайското влияние в Латинска Америка, както предполага Националната стратегия за сигурност на Тръмп за 2025 г. Още в края на февруари Държавният департамент на САЩ наложи забрани за пътуване на чилийски служители, които изготвяха споразумение за изграждане на подводен телекомуникационен кабел между Чили и Хонконг. Подобни действия, ако продължат, ще предизвикат по-големи търкания с Пекин, който има огромни икономически интереси в цяла Южна Америка. През последните 25 години Китай измести Съединените щати като най-големия търговски партньор на региона и направи огромни инвестиции в инфраструктура там, включително развитието на голямо пристанище в Перу, което улеснява доставките до Азия.

Външният натиск върху примирието от 2025 г. не е единствената опасност за неговата трайност; то само допринася за слабостите на самото споразумение. Никъде в официалните изявления за срещите в Пусан не се признава сложният въпрос за тарифите за претоварване, които Вашингтон заплаши да наложи на трети страни, внасящи междинни китайски стоки за използване в крайни продукти, изнасяни за Съединените щати. Съединените щати оказаха икономически натиск в тази насока върху Мексико, например, след което Мексико Сити въведе 50% тарифи върху вноса си от Китай в началото на януари, за да избегне по-високи американски тарифи. Седмици по-късно Тръмп отправи подобни принудителни заплахи срещу Канада, след като тя договори търговска сделка с Пекин. Ако тези заплахи продължат, един по-уверен Китай може да отмъсти на страните, които се поддават на натиска на САЩ, или на Съединените щати. Такива контрамерки, чиято възможност не беше разгледана от примирието в Пусан, биха могли лесно да разпалят отново икономическото напрежение, което примирието временно потуши.

Проблеми могат да възникнат и около редкоземните елементи и фентанила. Въпреки че Пекин се съгласи да поднови износа на редкоземни елементи и да затегне ограниченията върху износа на прекурсори на фентанил като част от примирието в Пусан, двете страни не посочиха точни срокове или ясни критерии за напредък. Следователно администрацията на Тръмп може да бъде разочарована от ограничения поток на износ на редкоземни елементи или от продължаващия поток на прекурсори на фентанил от Китай, което може да доведе до възстановяване на по-високите тарифни нива на САЩ върху вноса от Китай.

Пекин, от своя страна, може да е разочарован, че Вашингтон не е по-склонен да продава на Китай повече висококачествени полупроводници и оборудване за производство на полупроводници. Администрацията на Тръмп може би е разпалила апетита на прекалено самоуверения Китай, като е използвала полупроводниците като разменна монета в минали търговски преговори. В началото на 2025 г. администрацията на Тръмп ограничи износа за Китай на чиповете H20 на Nvidia, които компанията е проектирала специално за китайския пазар, за да отговаря на по-ранните ограничения за национална сигурност върху висококачествените полупроводникови технологии, въведени от администрацията на Байдън - само за да отмени тези ограничения в края на 2025 г., очевидно в замяна на обещанието на Пекин да увеличи износа на редкоземни магнити за Съединените щати. По този начин администрацията на Тръмп разми границата между свързаните със сигурността забрани за износ и икономическите инструменти за установяване на влияние в търговските преговори, като например тарифите. Това разграничение стана още по-неясно, когато през декември се съгласи да продаде ограничен брой много по-модерни чипове H200 на Китай. Ако Вашингтон не оправдае очакванията на Пекин за повече технологични отстъпки в бъдещи преговори, Китай може да се окаже далеч по-малко склонен да изпълни или разшири стриктно ангажиментите си относно редкоземните елементи и фентанила, които пое в Пусан.

И накрая, срещата в Пусан не разгледа дългогодишните различия между Пекин и Вашингтон относно Тайван. Китай вече ясно заяви, че иска да обсъди Тайван по време на предстоящата среща на върха. Според официалния китайски протокол от телефонен разговор между Тръмп и Си Дзинпин от 4 февруари, китайският лидер е подчертал, че Тайван е „най-важният въпрос в отношенията между Китай и САЩ“. Си Дзинпин може да накара Тръмп да преразгледа формулировката на официалната политика на САЩ относно отношенията между двете страни на пролива по начин, който би могъл да подкопае морала на Тайван, и със сигурност ще призове Тръмп да ограничи продажбите на оръжие и други форми на сътрудничество в областта на сигурността на САЩ с острова. Но голям нов ангажимент на САЩ за продажби на оръжие на Тайван изглежда вероятен през 2026 г.

Наред с всички други потенциални източници на напрежение между САЩ и Китай, посочени по-горе, продажбите на оръжие или по-широкото сътрудничество на САЩ за укрепване на отбранителната готовност на Тайван биха могли да предоставят допълнителен стимул за Пекин да ограничи износа на редкоземни елементи и да намали сътрудничеството в борбата с наркотиците. Това, което двете страни постигнаха през 2025 г., беше важна стъпка в рестартирането на отношенията между САЩ и Китай, но това, което остана неразгледано, може да провали постиженията на споразумението между Пусан и да ескалира допълнително двустранното напрежение.