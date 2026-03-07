Ева Мендес и Райън Гослинг с първа поява заедно от десетилетие насам

Райън Гослинг и Ева Мендес са известни като една от най-потайните двойки в Холивуд. Двамата не се появяват заедно на светски събития, не публикуват снимки в социалните мрежи и не говорят за връзката си в интервюта. Децата им все още не са направили дебюта си на червен килим, а лицата им винаги са закрити, когато техни снимки се появят в Instagram, което се случва доста рядко.

Именно затова, когато Райън и Ева направиха първата си публична поява от десетилетие насам, феновете изпаднаха в екстаз. А поводът – рожденият ден на Мендес, която на 5 март навърши 52 години.

По стечение на обстоятелствата, точно в този ден Гослинг беше на гости на Джими Фалън, а зад кулисите го чакаше неговата дългогодишна партньорка. В един момент обаче актьорът реши да включи публиката в личния си празник, като помоли зрителите да изпеят „Честит рожден ден“ на Ева, а той, от своя страна, я изведе на сцената.

Публиката, разбира се, веднага уважи молбата на Гослинг, а една от камерите се насочи към гримьорните, откъдето Ева вече излизаше. Видимо притеснена, тя започна да оправя косата си и леко да се усмихва, знаейки много добре, че ще трябва да се справя с нещо, което отдавна избягва – светлината на прожекторите.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg